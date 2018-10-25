Дженніфер Еністон ненавиділа свою зачіску у серіалі "Друзі": подробиці

Знаменита акторка Дженніфер Еністон зізналася, що терпіти не могла зачіску Рейчел у культовому серіалі "Друзі".

Як повідомляє видання People, Дженніфер Еністон не могла самостійно вкласти волосся ідеально.

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За її словами, вона досі довіряє своє волосся лише одному американському стилісту Крісу МакМіллану.

Коли я вперше побачила себе в дзеркалі, то прийшла в захват. А потім моє неслухняне волосся перетворилося у мочалку, тому що я й гадки не мала, як їх укласти. І ніхто не міг повторити укладку Кріса,

– зазначила Дженніфер.

Еністон похвалила свого стиліста, зазначивши, що він не просто стриже волосся, а "виліковує від багатьох недуг".



Серіал "Друзі" / Getty



Серіал "Друзі" / Getty

Нагадаємо, що у лютому 2018 року Дженніфер сповістила про своє розлучення з актором Джастіном Теру. Одразу після цієї заяви користувачі мережі пророкували воз’єднання актриси з екс-чоловіком Бредом Піттом.