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      Джим Парсонс став найбільш високооплачуваним актором: рейтинг Forbes

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      Джим Парсонс
      Джим Парсонс

      Зірка "Теорії великого вибуху" Джим Парсонс став найбільш високооплачуваним актором за версією Forbes. За рік виконавець головної ролі Шелдона Купера у культовому серіалі заробив 26,5 мільйонів доларів.

      Про це йдеться на сайті видання Forbes.

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      При складанні рейтингу Forbes використані дані про гонорари акторів за період з 1 червня 2017 року по 1 червня 2018 року до вирахування податків. 

      За рік Джим Парсонс заробив 26,5 мільйонів доларів і очолив перше місце рейтингу в четвертий раз поспіль. Друге місце дісталося колезі Парсонса за серіалом Джону Галекі, який отримав 25 мільйонів доларів. Після них посіли третє і четверте місце у рейтингу актори Саймон Хелберг і Кунал Нейер, які також грають в "Теорії великого вибуху", заробивши 23,5 мільйони доларів за рік кожен. 

      Крім того, Forbes повідомляє, що всі виконавці головних чоловічих ролей торік погодилися знизити свої гонорари з 1 мільйону доларів до 900 тисяч доларів за серію, щоб творці проекту могли підвищити зарплати актрисам Меліссі Рауш і Майєм Біалік.

      Замикає п'ятірку актор Марк Хермон, який виконує головну роль в серіалі "Морська поліція: Спецвідділ". Актор заробив за рік 19 мільйонів доларів.

      З шостого по дев'яте місце розташувалися актори з комедійного серіалу "Американська сімейка": Ед О'Ніл (14 мільйонів доларів), Ерік Стоунстріт (13,5 мільйонів доларів), Джессі Тайлер Фергюсон (13 мільйонів доларів) і Тай Бурелла (12 мільйонів доларів). Десяте місце зайняв очолив актор Ендрю Лінкольн з серіалу "Ходячі мерці", який заробив 11 мільйонів доларів.

      До слова, влітку стало відомо, що першу сходинку в рейтингу Forbes серед найбагатших акторів кінематографу зайняв голлівудський актор Джордж Клуні. Експерти журналу підрахували всі доходи акторів з червня 2017 по 1 червня 2018 року і визначили, що американський актор Джордж заробив 239 мільйонів доларів. Такі статки чоловік заробив не лише завдяки своїй роботі в кіно, а й завдяки алкогольній компанії Casamigos, яку він продав разом зі своїми партнерами.

      Нагадаємо, у травні 2017 року Парсонс пішов до вівтаря зі своїм хлопцем, графічним дизайнером Тоддом Співаком. Закохані перебували у стосунках 14 років.

      Теги: LifeStyle Кіно Forbes Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 25 жовтня
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