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Джонсон в'їдливо потролив Лаврова: відео

22:21, 23 грудня 1777 Читать новость на русском
Джонсон відмінно потролив Лаврова
Джонсон відмінно потролив Лаврова / ria.ru

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зробив подарунок Україні, кілька разів потроливши під час зустрічі главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що спочатку Джонсон жорстко протролив Лаврова щодо позитиву у торговельних відносинах між Росією та Британією – Джонсон відзначив збільшення експорту британських чипсів та 300 проданих авто "Бентлі" у Росії, "не усі з яких, напевно, купили співробітники МЗС РФ".

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Окрім того, глава британського міністерства Джонсон пожартував з Лаврова про "втручання" РФ в справи інших країн.

"Ось, наприклад, мій сусід Борис Джонсон недавно заявив, що у нього немає доказів, що Росія втручалася у референдум щодо виходу Британії з Євросоюзу", – сказав Лавров.

Джонсон на це відповів: "Не було успішного (втручання, – "24"), Я думаю, – це відповідна фраза".

Лаврова це не зупинило, і він натякнув, що якщо Джонсон йому не заперечить, то його репутація серед ЗМІ у Великобританії буде зіпсована.

Глава МЗС Великобританії на це відповів також жартом, заявивши, що теж турбується про репутацію Сергія Лаврова.

Я думаю, це дуже важливо, щоб ви визнали російські спроби втрутитися у наш референдум і вибори. Якими б вони не були, вони виявилися неуспішними,
– продовжив Джонсон.

Дмитро Кулеба назвав перепалку міністрів закордонних справ чудовим майстер-класом з дипломатії від Бориса Джонсона також додавши відео.

Борис Джонсон відмінно потролив Сергія Лаврова – відео

Запакував у дві репліки тролінг, політичний сигнал і нокдаун співрозмовника. Головне, що всі посміхалися. Все ж часом дипломатія – це мистецтво вбивць з усміхненими очима. Або, принаймні, обличчями,
– відзначив задоволено Кулеба.

До слова, після завершення прес-конференції Джонсон видав ще один жарт, сказавши, що віддає свої речі на зберігання для Лаврову у "знак довіри і прихильності".

Теги: Курйозні новини Новини політики Новини Росії Сергій Лавров МЗС України Великобританія
Джерело: 24 Канал
Новини за 23 грудня
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