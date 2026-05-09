Як юнаку стати на військовий облік та отримати е-ВОД

В Україні школам офіційно дозволено перевіряти військово-облікові документи в учнів-призовників. Для більшості юнаків таким документом є саме електронний е-ВОД у Резерв+ або Дії.

При цьому вимагати паперовий аналог у школі не мають права, адже цифровий документ має повну юридичну силу. Це пояснює Міністерство оборони України.

Що таке е-ВОД та чому школи перевіряють його перевіряють?

Питання військового обліку регулярно виникає під час вступу до старших класів або перед початком вступної кампанії. Батьки та учні отримують від адміністрації школи прохання надати військово-обліковий документ, через що часто виникають суперечки та непорозуміння.

У Міноборони наголосили, що школи діють не за власною ініціативою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року, заклади освіти зобов'язані вести персональний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Саме тому адміністрації навчальних закладів повинні перевіряти наявність військово-облікових документів в учнів та зберігати відповідні дані в особових справах.

У Міноборони підкреслили, що вимога надати військово-обліковий документ є законною. Однак ключовим питанням залишається форма цього документа.

Електронний військово-обліковий документ – це цифрова версія ВОД, яку можна сформувати через застосунок Резерв+ або портал Дія. Документ містить актуальні дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також QR-код для перевірки справжності документа.

Електронний військово-обліковий документ у будь-якій формі – відображений на екрані телефону або роздрукований – має однакову юридичну силу незалежно від форми пред'явлення,

– пояснили у відомстві.

Ця норма закріплена у Постанові Кабміну №559 від 16 травня 2024 року. У Міноборони також окремо підкреслили: для звичайного учня-призовника саме е-ВОД є стандартною формою документа, а не альтернативою паперовому варіанту. Через це школа не має права вимагати від учня виключно паперовий документ із територіального центру комплектування.

Водночас у відомстві звернули увагу, що електронний документ має обмежений термін дії – один рік із моменту формування. Після цього його потрібно оновити через Резерв+.

Хто має отримати е-ВОД та як це зробити?

Згідно із законом "Про військовий обов'язок і військову службу", щороку з 1 січня до 31 липня на військовий облік беруть громадян чоловічої статі, яким виповнюється 17 років.

Стати на облік можна двома способами:

через електронний кабінет призовника;

шляхом особистого звернення до районного ТЦК та СП.

Після внесення даних до реєстру юнак отримує військово-обліковий документ. Для більшості призовників він формується саме в електронній формі через Резерв+ або Дію. Паперові документи передбачені лише для окремих категорій військовозобов'язаних (представників СБУ чи розвідувальних органів).

У Міноборони пояснили, що якщо юнак ще не перебуває на військовому обліку, е-ВОД у нього не буде, оскільки документ формується виключно на основі даних державного реєстру. У такому випадку школа може лише нагадати про необхідність стати на облік у встановлені строки.

Процедура перевірки документа є доволі простою. Представник школи може зчитати QR-код через застосунок Резерв+ та отримати актуальну інформацію з реєстру. Під час перевірки система відображає:

прізвище, ім'я та по батькові;

дату народження;

реєстраційний номер платника податків;

категорію військового обліку;

ТЦК, де особа перебуває на обліку.

Якщо школа не має технічної можливості перевірити QR-код, підтвердження можуть здійснити через районний ТЦК. Також допускається подання роздрукованого е-ВОД для особової справи учня.

Що буде, якщо юнак не стане на облік у ТЦК?

В Україні юнаки зобов'язані ставати на первинний військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років. Зробити це необхідно у період з 1 січня до 31 липня через ТЦК або за допомогою електронної ідентифікації у Резерв+ чи кабінеті призовника.

Як пояснила юристка Катерина Аніщенко, за несвоєчасну постановку на військовий облік без поважної причини передбачена адміністративна відповідальність. Штраф може становити від 17 000 до 25 500 гривень.

Водночас під час первинної постановки на облік проходити військово-лікарську комісію не потрібно. ВЛК проводять уже перед початком служби або військової підготовки.

За словами експертки, наразі їй не відомо про випадки, коли батьків штрафували через те, що їхній син не став на військовий облік. Якщо юнак навчається у школі чи коледжі, заклади освіти взаємодіють із ТЦК та ведуть військовий облік учнів і студентів. У разі пропуску встановлених строків юнак все одно повинен буде стати на облік, але вже особисто у територіальному центрі комплектування.

Закон також передбачає поважні причини для несвоєчасної реєстрації. Серед них:

хвороба,

стихійне лихо,

проживання у зоні бойових дій,

перебування на тимчасово окупованій території.

У таких випадках необхідно надати документи, які підтверджують причину пропуску строків.