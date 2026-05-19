Померли майже 120 людей: у Конго критична ситуацію з Еболою

Конго відкриває ще 3 центри для лікування рідкісного типу Еболи. За весь час внаслідок спалаху хвороби в країні померли близько 120 людей.

Про це повідомили в Associated Press.

Що відомо про ситуацію в країні?

Конго відкриває 3 центри лікування Еболи у провінції Ітурі, а Всесвітня організація охорони здоров'я негайно надсилає до країни експертів.

До рідкісного захворювання поки що немає ліків, а згодом було повідомлено затримку реагування уряду на спалах Еболи, через яку померли близько 120 мешканців країни.

Оскільки ранні тести шукали неправильний штам Еболи, ми отримали хибнонегативні результати та втратили тижні часу на реагування. Ми наздоганяємо дуже небезпечний патоген,

– заявив директор Центру глобальної політики охорони здоров'я Метью М. Кавана.

Станом на 19 травня у провінціях Ітурі та Північне Ківу було зареєстровано понад 118 смертей та 300 заражень. Також випадки захворювання вже підтверджені в Бунії, Гомі, Монгбвалу, Бутембо та Ньякунде.

У Демократичній Республіці Конго зафіксували новий спалах Еболи, з підтвердженою летальністю понад 54% серед інфікованих.

ВООЗ направила експертів для посилення контролю та профілактики, а також забезпечення засобами індивідуального захисту та медикаментами.

Вперше вірус було виявлено у 1976 році. Найбільш руйнівною залишалася епідемія 2014–2016 років у Західній Африці, яка забрала життя понад 11 тисяч людей.

Вірус Еболи передається людині як від диких тварин, так і від інфікованих пацієнтів – через біологічні рідини, а також через заражені предмети чи поверхні.