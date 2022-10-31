Деякі тарифи зростуть, подорожчає закордонний паспорт, нові правила ПДР: зміни з 1 листопада

З 1 листопада українців чекає чимало змін, зокрема, тариф на електроенергію може зрости. Також експерт прогнозує зростання цін на ринку нерухомості через набуття чинності закону №2600. Що стосується вартості закордонного паспорта – вона також зросте.

Ситуація з тарифами

Оскільки уряд зафіксував тарифи на опалення, газ та гарячу воду протягом воєнного положення в Україні та протягом шести місяців після закінчення війни, то вони не зміняться у листопаді. Однак змін зазнає тариф на електроенергію для бізнесу.

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Тариф для бізнесу зросте

З 1 листопада може зрости тариф на електроенергію для бізнесу. Експерт з ЖКП Олег Попенко розповів, що він може скласти аж 7 – 7,5 гривень. Він додав, стосовно підвищення тарифу ведуться не лише активні розмови, але і є відповідний проєкт, що передбачає суттєве зростання тарифу для бізнесу.

Для населення нічого не зміниться

Тариф електроенергії , як і раніше, залежатиме від кількості спожитих кіловатів: до 250 кіловат-годин – 1,44 гривні, понад – 1,64 гривні.

, як і раніше, залежатиме від кількості спожитих кіловатів: до 250 кіловат-годин – 1,44 гривні, понад – 1,64 гривні. Тарифи на газ не зміняться для усіх споживачів, котрі не відмовлялись від річного тарифу на користь місячного. Переважно річний тариф в Україні складає 7,99 гривні за кубометр газу. Детальніше з тарифами у різних постачальників можна ознайомитись далі в інфографіці.

Що з опаленням

У деяких містах вже розпочався опалювальний сезон. Наприклад, у Києві, де дали тепло вже у близько 30% будинків, Сумах, Вінниці тощо. Також ряд міст планує розпочати опалювальний сезон з 1 листопада

Мер Миколаєва повідомив, що з 1 листопада для жителів міста може розпочатись опалювальний сезон.

У листопаді планують дати опалення на Львівщині, про що повідомило декілько міських голів. Мовиться про Червоноград та Жидачів.

На Кіровоградщині аналогічна ситуація. Мер Світловодська розповів, що на підприємстві "Світловодськпобут" почали наповнення мереж.

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Скільки платитимуть українці за опалення

Цьогоріч НАК "Нафтогаз" продає газ по значно вищій ціні, ніж торік: 7,96 проти 6,33 гривні за кубометр газу. Тож для побутових споживачів комунальна платіжка теж збільшиться.

Якщо взимку мешканці опалюватимуть будинок 200 кубами газу, то:

у грудні 2022 року платіжка за газ становитиме 1 592 гривні;

у той час, як у грудні 2021 року вона була лише 1 266 гривні.

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ПДВ для девелоперів

З 1 листопада набирають чинності закон №2600, який передбачає запровадження для девелоперів податку на додану вартість за касовим методом, а для людей-продавців на первинному ринку податок на доходи фізосіб у розмірі 18% з різниці між ціною купівлі ціною продажу при першому продажу квартири.

Таким чином закон повинен унеможливити будь-які маніпуляції з відшкодуванням та оптимізацією ПДВ та стимулюватиме зростання будівництва. Однак експерт з ринку нерухомості, у коментарі Нерухомості 24, зауважив, що стартові ціни можуть підскочити в середньому на 10 – 15%. Більше про це, читайте тут.

Закордонний паспорт подорожчає

У листопаді зміниться й вартість адміністративних послуг у сфері міграції, що передбачено постановою Кабміну № 1180. Тож вже з 1 числа наступного місяця вартість термінового оформлення паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця зросте.

Оформлення чи обмін паспорта громадянина України протягом 10 робочих днів зараз коштує 252 гривень, з 1 листопада – 496 гривень.

зараз коштує 252 гривень, з 1 листопада – 496 гривень. Оформлення закордонного паспорта громадянина України за три чи сім днів зараз – 704 гривень, з 1 листопада – 992 гривень.

Скільки коштуватиме закордонний паспорт

Вартість оформлення внутрішнього і закордонного паспорта за стандартний термін не зазнає змін.

Вартість закордонного паспорта, як внутрішнього, складається з вартості послуг та бланку. Бланк внутрішнього паспорта коштує 246 гривень, а закордонного – 381 гривню.

Повна вартість закордонного паспорта за стандартний термін залишиться 733 гривень (352+381).

залишиться 733 гривень (352+381). Термінового з 1 листопада складатиме 1 373 гривень (992+381), нині вона на рівні 1 085 гривень (704+381).

Також через шість місяців після закінчення воєнного стану подорожчає вартість нетермінового оформлення паспорта. Оформити внутрішній документ за 20 днів стане у 248 гривень проти 126 гривень зараз, закордонний – 469 гривень проти чинного тарифу у 352 гривні.

Пенсії та зарплати

У листопаді розмір пенсій та зарплат не зазнає змін й залишиться на чинному рівні. Нагадаємо, що мінімальна зарплата у жовтні зросла до 6 700 гривень. Що стосується пенсії, то вони зараз на рівні 2 680 гривень, але за умови повного страхового стажу: не менше ніж 35 років для чоловіків та 30 років – для жінок.

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Воєнний стан та цільова мобілізація

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 21 листопада. Влада повідомила, що після закінчення війни може бути оголошена цільова мобілізація. Під час такої мобілізації населення не братиме участь у бойових діях, натомість його залучатимуть до праці на визначених територіях після проведення розмінувань та аварійно-рятувальних робіт.

На час цільової мобілізації робоче місце, посада та середня зарплата зберігаються.

Все що відомо про цільову мобілізацію

Володимир Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію.

Раніше в ОП заявили, що поки оголошувати додаткову мобілізацію не планують. Однак, усе залежить від ситуації на полі бою.

Речник Державної прикордонної служби зазначив, що українські студенти не підлягають мобілізації. Однак, чоловіки не можуть виїжджати за межі держави.

Дорожні знаки та розмітка

З 1 листопада зазнають змін правила дорожнього руху. Зокрема зміняться вимоги щодо крайової дорожньої розмітки, а от що стосується відповідальності за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, то вона залишається тою, що і була. Також зміни будуть пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору.

Нові дорожні знаки:

житлова зона,

пішохідна доріжка,

початок населеного пункту і його закінчення,

напрямки повороту,

місця дозволеної зупинки та стоянки,

заборона руху транспортних засобів,

автозаправні/електрозарядні станції,

місце для зарядки електромобілів,

платна дорога та її кінець,

острівець безпеки,

діагональний пішохідний перехід та інші.

Нова дорожня розмітка:

вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху,

виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки,

перед виходами з території шкіл,

для позначення місця концентрації ДТП,

для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

Зміни в правилах дорожнього руху / Інфографіка Патрульної поліції

Зміни в правилах дорожнього руху / Інфографіка Патрульної поліції

Зміни у велоінфраструктурі / Інфографіка Патрульної поліції

Нагадаємо, що з 28 листопада починається різдвяний піст, котрий триватиме до 6 січня.