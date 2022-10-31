Деякі тарифи зростуть, подорожчає закордонний паспорт, нові правила ПДР: зміни з 1 листопада

31 жовтня 2022 , 09:00
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З 1 листопада українців чекає чимало змін, зокрема, тариф на електроенергію може зрости. Також експерт прогнозує зростання цін на ринку нерухомості через набуття чинності закону №2600. Що стосується вартості закордонного паспорта – вона також зросте.

Ситуація з тарифами

Оскільки уряд зафіксував тарифи на опалення, газ та гарячу воду протягом воєнного положення в Україні та протягом шести місяців після закінчення війни, то вони не зміняться у листопаді. Однак змін зазнає тариф на електроенергію для бізнесу.

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Тариф для бізнесу зросте

З 1 листопада може зрости тариф на електроенергію для бізнесу. Експерт з ЖКП Олег Попенко розповів, що він може скласти аж 7 – 7,5 гривень. Він додав, стосовно підвищення тарифу ведуться не лише активні розмови, але і є відповідний проєкт, що передбачає суттєве зростання тарифу для бізнесу. 

Для населення нічого не зміниться

  • Тариф електроенергії, як і раніше, залежатиме від кількості спожитих кіловатів: до 250 кіловат-годин – 1,44 гривні, понад – 1,64 гривні. 
  • Тарифи на газ не зміняться для усіх споживачів, котрі не відмовлялись від річного тарифу на користь місячного. Переважно річний тариф в Україні складає 7,99 гривні за кубометр газу. Детальніше з тарифами у різних постачальників можна ознайомитись далі в інфографіці. 

Що з опаленням 

У деяких містах вже розпочався опалювальний сезон. Наприклад, у Києві, де дали тепло вже у близько 30% будинків, Сумах, Вінниці тощо. Також ряд міст планує розпочати опалювальний сезон з 1 листопада

  • Мер Миколаєва повідомив, що з 1 листопада для жителів міста може розпочатись опалювальний сезон.
  • У листопаді планують дати опалення на Львівщині, про що повідомило декілько міських голів. Мовиться про Червоноград та Жидачів. 
  • На Кіровоградщині аналогічна ситуація. Мер Світловодська розповів, що на підприємстві "Світловодськпобут" почали наповнення мереж.

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Скільки платитимуть українці за опалення

Цьогоріч НАК "Нафтогаз" продає газ по значно вищій ціні, ніж торік: 7,96 проти 6,33 гривні за кубометр газу. Тож для побутових споживачів комунальна платіжка теж збільшиться. 

Якщо взимку мешканці опалюватимуть будинок 200 кубами газу, то:

  • у грудні 2022 року платіжка за газ становитиме 1 592 гривні;
  • у той час, як у грудні 2021 року вона була лише 1 266 гривні.

Детальніше Платити більше таки доведеться: що буде з тарифами на газ

ПДВ для девелоперів

З 1 листопада набирають чинності закон №2600, який передбачає запровадження для девелоперів податку на додану вартість за касовим методом, а для людей-продавців на первинному ринку податок на доходи фізосіб у розмірі 18% з різниці між ціною купівлі ціною продажу при першому продажу квартири.

Таким чином закон повинен унеможливити будь-які маніпуляції з відшкодуванням та оптимізацією ПДВ та стимулюватиме зростання будівництва. Однак експерт з ринку нерухомості, у коментарі Нерухомості 24, зауважив, що стартові ціни можуть підскочити в середньому на 10 – 15%. Більше про це, читайте тут. 

Закордонний паспорт подорожчає

У листопаді зміниться й вартість адміністративних послуг у сфері міграції, що передбачено постановою Кабміну № 1180. Тож вже з 1 числа наступного місяця вартість термінового оформлення паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця зросте.

  • Оформлення чи обмін паспорта громадянина України протягом 10 робочих днів зараз коштує 252 гривень, з 1 листопада – 496 гривень.
  • Оформлення закордонного паспорта громадянина України за три чи сім днів зараз – 704 гривень, з 1 листопада – 992 гривень.
Зверніть увагу! Вартість оформлення внутрішнього і закордонного паспорта за стандартний термін не зазнає змін.

Скільки коштуватиме закордонний паспорт

Вартість закордонного паспорта, як внутрішнього, складається з вартості послуг та бланку. Бланк внутрішнього паспорта коштує 246 гривень, а закордонного – 381 гривню.

  • Повна вартість закордонного паспорта за стандартний термін залишиться 733 гривень (352+381).
  • Термінового з 1 листопада складатиме 1 373 гривень (992+381), нині вона на рівні 1 085 гривень (704+381).

Також через шість місяців після закінчення воєнного стану подорожчає вартість нетермінового оформлення паспорта. Оформити внутрішній документ за 20 днів стане у 248 гривень проти 126 гривень зараз, закордонний – 469 гривень проти чинного тарифу у 352 гривні.

Пенсії та зарплати

У листопаді розмір пенсій та зарплат не зазнає змін й залишиться на чинному рівні. Нагадаємо, що мінімальна зарплата у жовтні зросла до 6 700 гривень. Що стосується пенсії, то вони зараз на рівні 2 680 гривень, але за умови повного страхового стажу: не менше ніж 35 років для чоловіків та 30 років – для жінок.

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Воєнний стан та цільова мобілізація

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 21 листопада. Влада повідомила, що після закінчення війни може бути оголошена цільова мобілізація. Під час такої мобілізації населення не братиме участь у бойових діях, натомість його залучатимуть до праці на визначених територіях після проведення розмінувань та аварійно-рятувальних робіт.

Важливо! На час цільової мобілізації робоче місце, посада та середня зарплата зберігаються.

Все що відомо про цільову мобілізацію

  • Володимир Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію.
  • Раніше в ОП заявили, що поки оголошувати додаткову мобілізацію не планують. Однак, усе залежить від ситуації на полі бою.
  • Речник Державної прикордонної служби зазначив, що українські студенти не підлягають мобілізації. Однак, чоловіки не можуть виїжджати за межі держави.

Дорожні знаки та розмітка 

З 1 листопада зазнають змін правила дорожнього руху. Зокрема зміняться вимоги щодо крайової дорожньої розмітки, а от що стосується відповідальності за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, то вона залишається тою, що і була. Також зміни будуть пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору.

Нові дорожні знаки:

  • житлова зона,
  • пішохідна доріжка,
  • початок населеного пункту і його закінчення,
  • напрямки повороту,
  • місця дозволеної зупинки та стоянки,
  • заборона руху транспортних засобів,
  • автозаправні/електрозарядні станції,
  • місце для зарядки електромобілів,
  • платна дорога та її кінець,
  • острівець безпеки,
  • діагональний пішохідний перехід та інші.

Нова дорожня розмітка:

  • вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху,
  • виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки,
  • перед виходами з території шкіл,
  • для позначення місця концентрації ДТП,
  • для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.
Важливо! До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

Зміни в правилах дорожнього руху / Інфографіка Патрульної поліції

 

Зміни в правилах дорожнього руху / Інфографіка Патрульної поліції

Зміни у велоінфраструктурі / Інфографіка Патрульної поліції

Нагадаємо, що з 28 листопада починається різдвяний піст, котрий триватиме до 6 січня. 
Автор: Дар'я Вереньова