Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 8 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,80 гривень (без змін проти 7 лютого), а купити за 40,30 гривні (без змін).

Цікаво Чи перевалить долар за 41 гривню наступного тижня

Готівкове євро банки купують за 42,50 гривні (-20 копійок), а продають в середньому за 43,25 гривні (-25 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,65 гривні (-18 копійок), а продають – за 40,21 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продають – за (-5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,40 гривні (-1,13 гривні), а продаж – 43,04 гривні (-27 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40 гривень (-13 копійок), а продаж – 40,14 гривні (-8 копійок).

(-13 копійок), а продаж – (-8 копійок). Євро купують по 42,55 гривні (-37 копійок), а продають за 42,85 гривні (-35 копійок).

Курс цього тижня намагатимуться активізувати

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що загальні тенденції січня вказують на послаблення попиту на готівкову, та посилення попиту на безготівкову валюту серед українців. Тож якщо вони зберігатимуться й протягом лютого, готівковий курс має повільно рухатися в бік офіційного.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Цього тижня з великою ймовірністю ринок робитиме спроби подолати психологічну позначку 40 гривень за долар, але минулого тижня цей рівень виявився надто міцним. Скоріш за все цього тижня готівковий курс коливатиметься навколо цієї позначки в діапазоні 39,7 – 40,4 гривні за долар.

До слова, банкір Герман Марченко прогнозує, що протягом 6 – 12 лютого курс долара залишатиметься на вже звичному стабільному рівні – в межах 39,5 – 41 гривні.