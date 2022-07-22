Нагадаємо, що вчора Національний банк України скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,57 гривні за долар.

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Чому НБУ підняв курс

Своє рішення пояснили тим, що за 5 місяців повномасштабної війни ситуації в Україні та світі змінилася і курс повинен відповідати новим умовам для стабільного відновлення економіки курс.

Це рішення матиме лише обмежений вплив на інфляцію – близько 2 – 3 відсоткових пунктів (в.п.) до річних темпів зростання цін, ураховуючи, що 0,6 – 0,8 в. п. із них становитимуть прямі та вторинні ефекти від підвищення цін на пальне. Вплив зміни рівня фіксації курсу на інфляцію вже враховано у новому прогнозі Національного банку. Коригування фіксованого курсу на 25% не означає рівнозначного зростання цін,

– мовиться в повідомленні.

Чому ціни сильно не підстрибнуть: аргументи НБУ

НБУ пояснило, що в основі цьогорічного зростання споживчих цін насамперед лежить не курсовий фактор, а інші причини, зокрема високі світові ціни, рекордна інфляція у світі та наслідки війни, серед яких: порушення ланцюгів постачання, менша пропозиція окремих товарів, більші виробничі витрати бізнесу, фізичне руйнування виробничих потужностей та інфраструктури та тимчасова окупація окремих територій нашої країни.

По-друге, курс на рівні 29,25 грн за 1 долар США через зміну внутрішньої та зовнішньої ситуації поступово втрачав роль якоря в економіці. Тобто ще до зміни рівня фіксації офіційного курсу в ціну імпортних товарів вже закладався вищий курс гривні до долара США. Крім того, частина імпорту закуповували коштом готівкової валюти, курс на яку також був вищим за офіційний.

По-третє, в умовах низького споживчого попиту через спричинене війною падіння доходів населення імпортери та торговці лише частково можуть перенести на ціни зростання собівартості імпортованих товарів. Вони будуть змушені коригувати свою власну маржу.

Крім цього, в споживчому наборі українців, на основі якого розраховується інфляція, вага товарів, що переважно імпортуються, становить близько третини. Навіть для цих товарів ціноутворення не повністю обумовлюється обмінним курсом. Водночас ціноутворення товарів і послуг українського виробництва значно менше залежить від курсового чинника.

Саме тому перенесення коригування офіційного курсу на інфляцію не буде повним. +25% до офіційного курсу не означає рівнозначного зростання інфляції. Натомість фіксація офіційного курсу гривні на новому стійкішому рівні дасть змогу Національному банку й надалі утримувати контроль над розвитком динаміки цін. Якщо простіше, це збереже економіку від неконтрольованого подорожчання товарів та послуг у середньостроковій перспективі,

– пояснили в НБУ.

Також у Нацбанку пояснили, що на додаток внутрішні виробники та експортери матимуть конкурентніші умови на ринку. Часткове заміщення імпортованих товарів продукцією внутрішніх виробників сприятиме відновленню економіки та її більшій спроможності протистояти викликам воєнного часу.

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