Коли держава зобов'язана повернути борг

Якщо ви відсвяткували ювілей, але вирішили відкласти візит до державних органів, розраховувати на автоматичну компенсацію за всі пропущені місяці не варто. За законом, виплати за віком призначають із наступного дня після досягнення пенсійного віку лише за однієї умови: якщо ви звернулися до Пенсійного фонду не пізніше ніж через три місяці.

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Прогнози

Якщо ж цей дедлайн проігноровано, нарахування почнуться виключно з дня подання заяви, а гроші за попередній період просто залишаться в бюджеті. Зовсім інший сценарій діє тоді, коли пенсію вам уже офіційно призначили, але гроші на рахунок чи пошту з певних причин не надходили.

У такій ситуації ключовим стає питання про те, з чиєї вини виникла затримка.

Якщо виплати не забирали з власної вини, заборгованість погасять максимум за три роки до дня вашого звернення. При цьому всю суму одразу не віддадуть: борг за 12 місяців виплатять одноразово, а решту розіб'ють на рівні щомісячні частини, які не перевищуватимуть розміру вашої поточної пенсії. Натомість якщо кошти не надійшли через помилку чи збій у самому Пенсійному фонді, жодних часових лімітів не існує. Ви маєте повне право вимагати повернення всієї суми заборгованості, незалежно від того, скільки років минуло, включно з компенсацією за втрату частини доходів через інфляцію.

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Як діяти, щоб захистити свої виплати

Аби з'ясувати долю своїх грошей та домогтися виплат, необхідно напряму контактувати з Пенсійним фондом України. Зробити це можна як під час особистого візиту до найближчого сервісного центру, так і дистанційно через його офіційний електронний портал.

Під час спілкування з фахівцями обов'язково вимагайте чіткого пояснення: чи були взагалі нараховані кошти, за який саме період утворилася "діра" та що стало офіційною причиною блокування переказів.

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Які ще пастки загрожують гаманцю пенсіонера

Втратити чесно зароблені виплати можна не лише через запізнення із заявою. Як ми писали раніше, кожен пенсіонер, який вирішив повернутися до роботи або відкрити ФОП, має рівно 10 днів, аби повідомити про це ПФУ. Якщо цього не зробити, держава продовжить платити надбавки для тих, хто не працює, які потім доведеться повертати через суд або примусові відрахування.

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Крім того, процес призначення пенсії може раптово зупинитися через звичайну бюрократичну помилку минулого. Наприклад, якщо на титульній сторінці вашої трудової книжки ім'я чи прізвище заповнені російською мовою, інспектори вимагатимуть привести документ у відповідність до українського паспорта, про що зазначає 24 Канал.