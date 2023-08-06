Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил, что на этот инцидент уже отреагировала российская национальная валюта. Ведь рубль опустился до отметки почти 96 за доллар. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Путин должен принять предложение Эрдогана

Он спрогнозировал, что в августе российская валюта может опуститься до 100 рублей за доллар. И это сразу повлияет на цены на товары и способность россиян покупать их.

И это очень хороший намек на то, что Владимир Путин должен принять предложение Реджепа Эрдогана и вернуться к зерновому соглашению,

– отметил Ус.

Ведь как Россия наносит удары по Украине, так и по ее инфраструктурным объектам могут продолжиться атаки. И удар дронами по кораблю в порту Новороссийска это доказал.

Обратите внимание! После того как Россия фактически объявила морскую блокаду Украины, Министерство обороны Украины сделало зеркальное заявление относительно судов, следующих в порты России и оккупированных ею территорий. И после атаки на российский корабль стало очевидно, что это заявление подкреплено конкретными действиями.

Не хотят повторения 1917 года

В то же время у России все еще есть ресурс для продолжения войны. Только за первую половину 2023 года страна-агрессор потратила на свою армию 600 миллиардов рублей. Также, по сообщению ГУР, у России еще есть определенный запас средств на войну – 150 миллиардов долларов.

На продолжение войны и пропаганду у России, по мнению Уса, действительно есть деньги. Но это будет означать, что эти деньги будут забираться из других сфер экономики. И через два–три месяца в России могут начаться проблемы с выплатами зарплат и пенсий в отдаленных от центра субъектах страны. Из-за этого может вырасти недовольство населения.

"В России не очень хотят повторения ситуации, которая сложилась в 1917 году. Тогда Россия участвовала в Первой мировой войне, а в это время происходила революция внутри страны, которая вывела ее из войны", – подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

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Запад не забудет

Если же предположить, что Россия вернется в зерновому соглашению, тогда Украину будут просить не наносить удары по Черноморским портам страны-агрессора. Также будет давление на Киев относительно более взвешенной политики – такой, какая было до выхода России из зернового соглашения.

"Однако поведение России относительно зернового соглашения вряд ли забудется Западом. Конечно, будут говорить, как хорошо, что Москва вернулась к соглашению, однако все это быстро не пройдет для России", – подчеркнул Иван Ус.

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