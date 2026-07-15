Как российские удары по АЗС влияют на ситуацию с топливом в Украине

Удастся ли стране-агрессору реализовать такой сценарий, рассказал в комментарии для 24 Канала директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Для нас было столько сюрпризов и столько вызовов, что сказать "нет, ни в коем случае" – может доставить нам неприятности, это однозначно. Но с другой стороны, наше отличие заключается в том, что у нас очень разветвленная география поставок и логистика.

Эксперт пояснил, что у России нет импорта, а ситуация с топливом зависит исключительно от собственных заводов. То есть когда был нанесен удар по этим заводам, то все сразу "зашаталось".

Куюн добавил, что у Украины более совершенная система. По его мнению, врагу будет трудно спровоцировать топливный кризис, подобный тому, что сейчас происходит в России.

Я думаю, что такой проблемы не будет, но нужно быть готовым к тому, что эти удары будут продолжаться,

– отметил Сергей Куюн.

Куюн пояснил: эти атаки нужны россиянам как минимум для того, чтобы показать населению картинку, где в очередях за топливом стоят не только они, но и украинцы. Поэтому, по мнению эксперта, удары будут продолжаться.

Таким образом, вероятно, что россияне продолжат атаки на АЗС Украины. Но это не приведет к дефициту бензина или дизеля в стране.

Что еще стоит знать о ситуации с топливом

Ранее Сергей Куюн сообщил эксклюзивно для 24 Канала, что атаки россиян на украинские АЗС не повлияют на подорожание топлива. Он пояснил, что эти атаки не носят столь значительного масштаба.

Также Кирилл Буданов уже комментировал обеспокоенность украинцев. Он заявлял, что не видит признаков того, что в Киеве будет топливный кризис.