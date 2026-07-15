Як російські удари по АЗС впливають на ситуацію з пальним в Україні

Чи вдасться такий сценарій реалізувати країні-агресорці, у коментарі для 24 Каналу розповів директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Для нас стільки сюрпризів та стільки викликів було, що сказати "та ні, ні в якому випадку" – може нам доставити неприємності, це однозначно. Але з іншого боку, наша відмінність полягає в тому, що ми маємо дуже розгалужену географію постачань та логістику постачальну.

Експерт пояснив, що Росія не має імпорту, а ситуація з пальним зав'язана тільки на власних заводах. Тобто коли удар був нанесений по цим заводам, то все одразу "захиталося".

Куюн додав, що Україна має більш досконалу систему. На його думку, створити паливну кризу, яка подібна наразі подіям у Росії, ворогу буде важко.

Я думаю, що такої проблеми не буде, але потрібно бути готовим до того, що ці удари будуть тривати,

– зазначив Сергій Куюн.

Кую пояснив: ці атаки потрібні росіянам як мінімум для того, щоб показати населенню картинку, де у чергах за пальним стоять не тільки вони, але й українці. Тому, на думку експерта, удари триватимуть.

Отже, ймовірно, що росіяни продовжать атаку АЗС України. Але це не сприятиме дефіциту бензину чи дизелю в країні.

Що ще варто знати про ситуацію з пальним

Раніше Сергій Куюн повідомив ексклюзивно для 24 Каналу, що атаки росіян по українських АЗС не вплинуть на подорожчання пального. За його словами, ці удари не мають такого значного масштабу, аби призвести до кризи.

Також керівник Офісу Президента Кирило Буданов вже звертався до українців. Він заявляв, що не бачить ознак того, що у Києві буде паливна криза.