Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Однако, кроме сроков принятия, бюджет на следующий год стал рекордным по одному показателю.

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Бюджет на 2023 год – рекордный по дефициту

Как сообщил Железняк, речь идет о дефиците бюджета.

У нас есть рекорд по дефициту – это 38 миллиардов долларов, или 1,3 триллиона гривен. Мы надеемся, что победа наступит раньше. Но по самому сдержанному сценарию нам нужно найти почти 40 миллиардов долларов для финансирования бюджета,

– подчеркнул нардеп.

Он пояснил, что за этот год Украина прогнозированно заработала 1,3 триллиона гривен. И почти 1,2 триллиона из этой суммы будут направлены на нужды оборонной сферы.

По словам Железняка, все поступления в бюджет – от налогов, таможни, приватизации и из других сфер – так или иначе, прежде всего, идут именно на военные нужды.

Все остальные расходы – пенсии, зарплаты учителям, врачам и восстановление Украины – должны финансироваться за счет международных партнеров.

Нардеп добавил, что украинские власти надеются на скорую победу в войне. В таком случае не вся международная помощь будет использована.

Почему Рада отложила голосование за бюджет

По словам народного депутата, западные партнеры отдают себе отчет, в каком состоянии оказалась Украина, и знают о дефиците украинского бюджета.

Мы проголосовали за бюджет заранее, в том числе и потому, чтобы Министерство финансов показало его нашим международным партнерам. Более того, мы могли принять бюджет еще в октябре,

– рассказал Железняк.

Однако из-за миссии МВФ голосование было отложено на неделю, чтобы была возможность проговорить все эти показатели. Народный депутат убежден, что если Украина не "накосячит", то удастся найти средства для того, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Закладывали ли в бюджет уровень инфляции и другие показатели

Правительство спрогнозировало основные макроэкономические показатели на 2023 год. Как отметил народный депутат, эти показатели не были заложены в бюджет.

Ни Министерство экономики, ни Джо Байден, ни все лидеры мира не могут прогнозировать, как будут развиваться военные события в Украине и тем более экономика. Такие показатели невозможно спрогнозировать во время войны,

– отметил Железняк.

По словам нардепа, если говорить о прогнозах правительства, то речь идет о следующих цифрах.

Годовую инфляцию установили на уровне 28%.

Правительство закладывало среднегодовой курс доллара на 2023 год на уровне 42 гривны. А к концу года курс может достичь 45 гривен за доллар.

Чего ожидать от курса доллара в следующем году

Железняк отметил, что прогнозируемый курс доллара не имеет особого значения.

Даже в мирное время власти ни разу не угадали с курсом гривны по отношению к доллару. Иногда ошибалась втрое, иногда – на 20%. А во время войны тем более точно не угадаешь,

– сказал народный депутат.

Он добавил, что если международная поддержка будет поступать в тех объемах, в которых сейчас есть, то доллар может даже не пересечь отметку в 42 гривны.

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Железняк подчеркнул, что на сегодняшний день курс доллара формируется лишь психологическими факторами . И при нынешних обстоятельствах девальвации гривни не должно быть.

Ярослав Железняк рассказал о рекордной отметке дефицита бюджета: смотрите видео

Верховная Рада приняла бюджет на 2023 год: главное

Парламент во втором чтении принял госбюджет на 2023 год. За проект бюджета проголосовали 295 депутатов, а воздержались – 35.

Впоследствии стало известно, что на сферу образования в 2023 году прибавили 555 миллионов гривен.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что в 2023 году более триллиона гривен направят на армию и безопасность Украины.

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