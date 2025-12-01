Почему Европе выгоднее поддержка Украины?

К такому выводу пришли аналитики нового исследования под названием "Выбор Европы", передает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Смотрите также "Поддерживаете режим – платите больше": в Кремле придумали, как наполнить пустую казну

По их подсчетам, на финансирование обороны Украины Европа в течение 4 лет потратит 606 – 972 миллиарда долларов.

Но если Россия достигнет своих целей, то на укрепление восточного фланга европейским правительствам придется потратить почти вдвое больше – 1,4 – 1,8 триллиона долларов.

При этом исследователи отмечают, что предложенный недавно "мирный план" президента США Дональда Трампа демонстрирует, что Европе необходимо самой брать ответственность за урегулирование войны России против Украины.

Без усиленной военной помощи Украине постепенная победа России может стоить ЕС до 1,8 триллиона долларов. В таком сценарии миллионы беженцев покинут Украину и заполнят Европу, создавая огромные расходы для правительств,

– пишет издание.

Кроме того, при победе России Путин укрепит свои позиции, а дальше может заинтересоваться Арктикой или Балтийским регионом. Поэтому страны НАТО будут вынуждены увеличивать свои расходы на оборону, чтобы защитить западные границы.

Заметьте! Аналитики в своем исследовании исходили из предположения, что Украина почти не получит поддержки от США.

Что ЕС принесет поддержка Украины?

Авторы работы прогнозируют, что Украина может получить решающую победу, если ЕС сможет обеспечить до 972 миллиардов для финансирования ее армии в течение четырех лет.

Это финансирование предусматривает:

приобретение дополнительных 8 миллионов дронов;

обеспечение 95 бригад;

закупку до 2 500 новых танков и другого вооружения.

Покрыть расходы на военную помощь Киеву, по мнению исследователей, Европа может за счет конфискации замороженных российских активов. Однако пока договориться об их использовании не удается из-за возражений Бельгии, где находятся деньги Кремля, пишет Reuters.

Эти средства также позволят вернуть домой миллионам беженцев, которые покинули Украину после начала полномасштабной войны, и принести стабильность в регион, привлекая иностранные инвестиции.

Важно! В исследовании отмечается, что затяжной конфликт или победа России потребует от ЕС постоянной поддержки Украины. В то же время победа украинской армии позволит со временем значительно уменьшить объем помощи.

Сколько Россия тратит на войну?