Чому Європі вигідніша підтримка України?

До такого висновку дійшли аналітики нового дослідження під назвою "Вибір Європи", передає 24 Канал з посиланням на New York Post.

За їхніми підрахунками, на фінансування оборони України Європа протягом 4 років витратить 606 – 972 мільярди доларів.

Але якщо Росія досягне своїх цілей, то на зміцнення східного флангу європейським урядам доведеться витратити майже вдвічі більше – 1,4 – 1,8 трильйона доларів.

При цьому дослідники наголошують, що запропонований нещодавно "мирний план" президента США Дональда Трампа демонструє, що Європі необхідно самій брати відповідальність за врегулювання війни Росії проти України.

Без посиленої військової допомоги Україні поступова перемога Росії може коштувати ЄС до 1,8 трильйона доларів. У такому сценарії мільйони біженців покинуть Україну та заповнять Європу, створюючи величезні витрати для урядів,

– пише видання.

Окрім того, за перемоги Росії Путін зміцнить свої позиції, а далі може зацікавитися Арктикою чи Балтійським регіоном. Тому країни НАТО будуть змушені збільшувати свої витрати на оборону, щоб захистити західні кордони.

Зауважте! Аналітики у своєму дослідженні виходили з припущення, що Україна майже не отримає підтримки від США.

Що ЄС принесе підтримка України?

Автори роботи прогнозують, що Україна може здобути вирішальну перемогу, якщо ЄС здатний забезпечити до 972 мільярдів доларів для фінансування її армії протягом чотирьох років.

Це фінансування передбачає:

придбання додаткових 8 мільйонів дронів;

забезпечення 95 бригад;

закупівлю до 2 500 нових танків та іншого озброєння.

Покрити витрати на військову допомогу Києву, на думку дослідників, Європа може за рахунок конфіскації заморожених російських активів. Проте поки домовитися про їх використання не вдається через заперечення Бельгії, де перебувають гроші Кремля, пише Reuters.

Водночас ці кошти дозволили б повернути додому мільйонам біженців, які залишили Україну після початку повномасштабної війни, та принести стабільність у регіон, залучивши іноземні інвестиції.

Важливо! У дослідженні зазначається, що затяжний конфлікт або ж перемога Росії вимагатиме від ЄС постійної підтримки України. Тоді як перемога української армії дозволить з часом значно зменшити обсяг допомоги.

Скільки Росія витрачає на війну?