Как рассказывает глава украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник, сухопутная логистика выросла на 200 – 250%. Из-за этого существенно выросли цены на фрукты.

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Удорожала логистика, а курс обесценился

Тарас Баштанник добавил, что выросли цены больше всего на бананы. На остальные фрукты, это цитрусовые и виноград, кроме яблок, цены тоже поднялись.

Кроме того, что удорожала логистика на 200 – 250%, она еще и существенно усложнилась. Если мы уже говорим о бананах, на которые, в том числе, так существенно выросли цены, то, как и на все остальное, кроме яблок, они выросли, потому что: первое — это импорт, привязанный к курсу валют, гривна обесценилась в сравнению с январем прошлого года. Второе – сухопутная логистика выросла,

– рассказал чиновник.

Все потому, что грузы в Украину преодолевают значительный путь не по морю, а по суше. Следовательно, бананы сначала путешествуют в порты Нидерландов, а уже оттуда едут в Украину. До полномасштабного вторжения эти фрукты шли сразу в порты Одессы.

Чуть-чуть работает порт Констанца в Румынии, но от этого гораздо легче не становится. Все равно это дополнительные движения, исчисляемые деньгами,

– объяснил Баштанник.

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Все подорожало, кроме яблок: почему

Цены на яблоки остаются стабильными или снижаются. По словам эксперта, все потому, что это отечественное производство.

Украина по яблокам последние 3 – 4 года имеет перепроизводство. Для того чтобы его хоть как-то смягчить, украинские производители, особенно те, которые обладают "правильными" сортами, подходящими для экспорта, сортировочными линиями, камерами хранения в регулируемой газовой среде, которые до года позволяют хранить — активно последние 5 – 7 лет наращивали каналы продаж на экспорт,

– заметил Тарас Баштанник.

Обычно яблоки экспортируются не в Евросоюз, а в страны Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ Юго-Восточная Азия — Сингапур, Гонконг, Малайзия, Индонезия.

Однако из-за того, что рынок уже перенасыщен яблоками, цены на них даже начинают снижаться.