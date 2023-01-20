Як розповідає голова української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, сухопутна логістика зросла на 200 – 250%. Через це суттєво зросли ціни на фрукти.

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Здорожчала логістика, а курс знецінився

Тарас Баштанник додав, що зросли ціни найбільше на банани. На решту фруктів, це цитрусові та виноград, крім яблук, ціни теж піднялися.

Окрім того, що здорожчала логістика на 200 – 250%, вона ще й суттєво ускладнилася. Якщо ми вже говоримо про банани, на які, в тому числі так суттєво зросли ціни, то, як і на все інше, крім яблук, вони виросли, тому що: перше — це імпорт, прив'язаний до курсу валют, гривня знецінилася в порівнянні з січнем минулого року. Друге — сухопутна логістика зросла,

– розповів посадовець.

Все через те, що вантажі в Україну долають значний шлях не морем, а суходолом. Відтак, банани спочатку мандрують до портів Нідерландів, а вже звідти їдуть в Україну. До повномасштабного вторгнення, ці фрукти йшли одразу до портів Одеси.

Трохи працює порт Констанца в Румунії, але від цього набагато легше не стає. Все одно це додаткові рухи, які обчислюються грошима,

– пояснив Баштанник.

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Все здорожчало, крім яблук: чому

Ціни на яблука залишаються стабільними або знижуються. За словами експерта, все через те, що це вітчизняне виробництво.

Україна по яблуках останні 3 – 4 роки має перевиробництво. Для того, щоб його хоч якось пом’якшити, українські виробники, особливо ті, які володіють "правильними" сортами, що підходять для експорту, сортувальними лініями, камерами зберігання у регульованому газовому середовищі, які до року дозволяють зберігати — активно останні 5 – 7 років нарощували канали продажу на експорт,

– зауважив Тарас Баштанник.

Зазвичай, яблука експортуються не у Євросоюз, а у країни Близького Сходу такі, як Саудівська Аравія та ОАЕ Південно-Східна Азія — Сингапур, Гонконг, Малайзія, Індонезія.

Проте через те, що ринок вже перенасичений яблуками, ціни на них починають навіть знижуватися.