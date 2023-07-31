Как изменились цены на топливо

В течение месяца стоимость горючего изменилась в среднем на 3 – 5 гривен. Больше всего выросло дизтопливо, а меньше всего бензин А-95. Ситуация такова:

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премиум А-95 – в среднем подорожало на 3,44 гривны до 47,81 гривны за литр;

А-95 – на 3,70 гривны до 48,61 гривны за литр;

дизтопливо – на 4,40 грн до 47,81 грн.

В таких АЗС как "ОККО" и "WOG" бензин А-95 и А-95+ поднялись на 2 – 3 гривны, тогда как дизель на целых 5 гривен. "Укрнафта" на все виды топлива подняла стоимость равномерно на 3 гривны.

Автогаз в течение июля демонстрировал относительную стабильность, его рост в среднем составил 1,5 гривны.

Что прогнозировали на конец июля

Накануне Сергей Куюн рассказал для 24 Канала, что цены будут действительно расти до конца июля.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95" Акциз выплачивается на границе. Соответственно, он начнет появляться в себестоимости топлива позже. По мере того, как горючее, условно, июньское, будет уступать горючему июльскому, уже с новыми, более высокими налогами. А НДС уплачивается при продаже. То есть, ты уже на продаже сразу его повысить. И именно это сейчас толкает цены вверх. Это начальная, скажем так, фаза. Я думаю, что к концу июля мы уже увидим объективно новые цены.

По его прогнозам рост должен выглядеть следующим образом: