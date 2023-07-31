Как изменились цены на топливо
В течение месяца стоимость горючего изменилась в среднем на 3 – 5 гривен. Больше всего выросло дизтопливо, а меньше всего бензин А-95. Ситуация такова:
Читайте также Цены на топливо стабилизируются: как изменилась стоимость к середине июля
- премиум А-95 – в среднем подорожало на 3,44 гривны до 47,81 гривны за литр;
- А-95 – на 3,70 гривны до 48,61 гривны за литр;
- дизтопливо – на 4,40 грн до 47,81 грн.
В таких АЗС как "ОККО" и "WOG" бензин А-95 и А-95+ поднялись на 2 – 3 гривны, тогда как дизель на целых 5 гривен. "Укрнафта" на все виды топлива подняла стоимость равномерно на 3 гривны.
Автогаз в течение июля демонстрировал относительную стабильность, его рост в среднем составил 1,5 гривны.
Что прогнозировали на конец июля
Накануне Сергей Куюн рассказал для 24 Канала, что цены будут действительно расти до конца июля.
Акциз выплачивается на границе. Соответственно, он начнет появляться в себестоимости топлива позже. По мере того, как горючее, условно, июньское, будет уступать горючему июльскому, уже с новыми, более высокими налогами. А НДС уплачивается при продаже. То есть, ты уже на продаже сразу его повысить. И именно это сейчас толкает цены вверх. Это начальная, скажем так, фаза. Я думаю, что к концу июля мы уже увидим объективно новые цены.
По его прогнозам рост должен выглядеть следующим образом:
- бензин подорожает на 8 – 9 гривен;
- дизтопливо – на 5 – 6 гривен;
- автогаз – на 3 гривны.