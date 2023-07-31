Як змінилися ціни на пальне

Протягом місяця вартість пального змінилася в середньому на 3 – 5 гривень. Найбільше зросло дизпальне, а найменше бензин А-95. Ситуація така:

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преміум А-95 – в середньому здорожчало на 3,44 гривні до 47,81 гривні за літр;

А-95 – на 3,70 гривень до 48,61 гривні за літр;

дизпаливо – на 4,40 гривні до 47,81 гривні.

У таких АЗС як "ОККО" та "WOG" бензин А-95 та А-95+ піднялися на 2 – 3 гривні тоді як дизель на цілих 5 гривень. Натомість "Укрнафта" на усі види палива підняла вартість рівномірно на 3 гривні.

Натомість автогаз протягом липня демонстрував відносну стабільність, його зростання у середньому становило 1,5 гривні.

Що прогнозували на кінець липня

Напередодні Сергій Куюн розповів для 24 Каналу, що ціни дійсно зростатимуть до кінця липня.

Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95" Акциз сплачується на кордоні. Відповідно, він почне з'являтися у собівартості пального пізніше. У міру того, як пальне, умовно, червневе, буде поступатися пальному липневому, вже з новими, більш високими податками. А ПДВ сплачується під час продажу. Тобто, ти вже на продажі маєш одразу його підвищити. І саме це нині штовхає ціни догори. Це початкова, скажімо так, фаза. Я думаю, що до кінця липня ми вже побачимо об'єктивно нові ціни.

За його прогнозами зростання мало виглядати наступним чином: