Як змінилися ціни на пальне
Протягом місяця вартість пального змінилася в середньому на 3 – 5 гривень. Найбільше зросло дизпальне, а найменше бензин А-95. Ситуація така:
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- преміум А-95 – в середньому здорожчало на 3,44 гривні до 47,81 гривні за літр;
- А-95 – на 3,70 гривень до 48,61 гривні за літр;
- дизпаливо – на 4,40 гривні до 47,81 гривні.
У таких АЗС як "ОККО" та "WOG" бензин А-95 та А-95+ піднялися на 2 – 3 гривні тоді як дизель на цілих 5 гривень. Натомість "Укрнафта" на усі види палива підняла вартість рівномірно на 3 гривні.
Натомість автогаз протягом липня демонстрував відносну стабільність, його зростання у середньому становило 1,5 гривні.
Що прогнозували на кінець липня
Напередодні Сергій Куюн розповів для 24 Каналу, що ціни дійсно зростатимуть до кінця липня.
Акциз сплачується на кордоні. Відповідно, він почне з'являтися у собівартості пального пізніше. У міру того, як пальне, умовно, червневе, буде поступатися пальному липневому, вже з новими, більш високими податками. А ПДВ сплачується під час продажу. Тобто, ти вже на продажі маєш одразу його підвищити. І саме це нині штовхає ціни догори. Це початкова, скажімо так, фаза. Я думаю, що до кінця липня ми вже побачимо об'єктивно нові ціни.
За його прогнозами зростання мало виглядати наступним чином:
- бензин подорожчає на 8 – 9 гривень;
- дизпаливо – на 5 – 6 гривень;
- автогаз – на 3 гривні.