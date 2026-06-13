Ситуация на рынке топлива в Польше

О том, почему страна отменяет скидки на бензин, пишет Bloomberg.

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Во время пресс-конференции 13 июня премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что страна готовится восстановить привычные ставки налога на топливо. Однако в соответствии с прогрессом в мирных переговорах между США и Ираном.

Как объясняет издание, ранее страна снизила налог на добавленную стоимость и акцизный налог на топливо. Это была реакция на последствия конфликта на Ближнем Востоке. Именно таким образом Польше удалось сделать цены на бензин одними из самых низких в Европе с апреля.

"Скидки", которые должны действовать до конца июня, оцениваются в 1,6 миллиарда злотых, или 436 миллионов долларов, в месяц. В то же время в пятницу, 12 июня, правительство сообщило, что на ближайшие 2 недели сохранит более низкие ставки НДС, но продолжать снижение акцизного сбора не будет. То есть программу постепенно закрывают.

Мы предполагали, что будем субсидировать цены на топливо до лета, чтобы они не стремительно росли. Мы сдержали это обещание, которое позволило нам иметь самые низкие цены в Европе, но мы завершим этот проект сейчас, летом,

– пояснил премьер-министр Польши.

В частности, Туск подчеркнул, что в случае подписания мирного соглашения между США и Ираном в ближайшие недели – цены на топливо могут вернуться "к нормальному уровню".

В издании также отмечается, что для Польши важно покрыть рекордный дефицит бюджета, возникший из-за обязательств страны в области обороны и социальных расходов. Кабмин также планирует привлечь 3,8 миллиарда злотых из непредвиденного налога на нефтяные компании, чтобы компенсировать субсидии на топливо.

Что известно об украинской программе компенсации высоких цен на топливо?

Напомним, что в Украине в результате войны в Иране также существенно выросли цены на топливо. С 20 марта начал действовать топливный кэшбэк от программы нацкэшбэка. Таким образом государство поддержало уязвимые группы населения и водителей, на которых ситуация с топливом повлияла больше всего.

Изначально проект планировали до 30 апреля, однако затем продлили до 31 мая. Изменились также условия. Если в первый месяц максимальная компенсация, которую можно было получить, составляла 1000 гривен, то в течение мая – 500 гривен.

По итогам, кэшбэком на топливо воспользовались 2,3 миллиона украинцев. В частности, 91% пользователей программы – владельцы автомобилей эконом-класса с небольшим объемом двигателя.

К слову, программу национального кэшбэка на товары украинского производства продлили до конца военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года.