Ситуація на ринку пального в Польщі

Про те, чому країна знімає знижки на бензин, пише Bloomberg.

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Під час пресконференції 13 червня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що країна готується відновлювати звичні ставки податку на пальне. Однак відповідно до прогресу в мирних переговорах між США та Іраном.

Як пояснює видання, раніше країна знизила податок на додану вартість та акцизний податок на паливо. Це була реакція на наслідки конфлікту на Близькому Сході. Саме в такий спосіб Польщі вдалося зробити ціни на бензин одними з найнижчих у Європі від квітня.

"Знижки", які мають діяти до кінця червня оцінюють в 1,6 мільярда злотих, або 436 мільйонів доларів, у місяць. Водночас у п'ятницю, 12 червня, уряд повідомив, що на найближчі 2 тижні збереже нижчі ставки ПДВ, але продовжувати зниження акцизного збору – не будуть. Тобто програму поступово закривають.

Ми припускали, що будемо субсидувати ціни на пальне до літа, щоб вони не стрімко зростали. Ми дотрималися цієї обіцянки, яка дозволила нам мати найнижчі ціни в Європі, але ми завершимо цей проєкт зараз, влітку,

– пояснив прем'єр-міністр Польщі.

Зокрема Туск наголосив, що у випадку підписання мирної угоди між США та Іраном у найближчі тижні – ціни на пальне можуть повернутися "до нормального рівня".

У виданні також зазначають, що для Польщі важливо закрити рекордний дефіцит бюджету, який виник через зобов'язання країни щодо оборони та соцвитрат. Кабмін також планує залучити 3,8 мільярда злотих з непередбаченого податку на нафтові компанії, щоб компенсувати субсидії на пальне.

Що відомо про українську програму компенсації високих цін на пальне?

Нагадаємо, що в Україні внаслідок війни в Ірані, теж суттєво зросли ціни на пальне. Від 20 березня почав діяти паливний кешбек від програми нацкешбеку. У такий спосіб держава підтримала вразливі групи населення та водіїв, на яких ситуація з пальним вплинула найбільше.

Спочатку проєкт планували до 30 квітня, однак потім продовжили до 31 травня. Змінилися також умови. Якщо в перший місяць максимальна компенсація, яку можна було отримати, становила 1000 гривень, то протягом травня – 500 гривень.

За підсумками, кешбеком на пальне скористалися 2,3 мільйона українців. Зокрема 91% користувачів програми – власники автомобілів економкласу з невеликим об'ємом двигуна.

До слова, програму національного кешбеку на товари українського виробництва продовжили до кінця воєнного стану, але не пізніше ніж до 30 квітня 2028 року.