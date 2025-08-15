Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,45 гривны. То есть цена американской валюты упала на 6 копеек против 14 августа. Официальный курс евро составляет 48,44 гривны, то есть цена упала на 20 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 18 августа курс валют будет таким:
- доллар – 41,34 гривны;
- евро – 48,30 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 15 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,70 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,54 гривны, продажа – по 41,49 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 40,65 гривны, продажа – по 41,54 гривны.
Какими будут курсы валют перед Днем Независимости в августе?
По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, с 18 по 24 августа доллар будет колебаться на рынке в пределах от 41,4 гривны до 41,8 гривны. В то же время для евро максимальная отметка установлена на уровне 49 – 49,5 гривны.
Курс доллара в этот период будет зависеть от действий режима управляемой гибкости, а курс евро от мировой пары доллар/евро и от индексации через пару гривна/доллар.
Лесовой ожидает, что соотношение валют может быть на уровне 1 евро к 1,2 доллара. А значит, на украинском валютном рынке колебания евро будет в пределах 48 – 49 гривен.