Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,45 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 6 копійок проти 14 серпня. Офіційний курс євро становить 48,44 гривні, тобто ціна впала на 20 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 18 серпня курс валют буде таким:

долар – 41,34 гривні;

євро – 48,30 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 15 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,54 гривні , продаж – по 41,49 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,65 гривні, продаж – по 41,54 гривні.

Якими будуть курси валют перед Днем Незалежності у серпні?

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, з 18 по 24 серпня долар коливатиметься на ринку в межах від 41,4 гривні до 41,8 гривні. Водночас для євро максимальна позначка встановлена на рівні 49 – 49,5 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Курс долара у цей період залежатиме від дій режиму керованої гнучкості, а курс євро від світової пари долара/євро та від індексації через пару гривня/долар.

Лєсовий очікує, що співвідношення валют може бути на рівні 1 євро до 1,2 долара. А отже, на українському валютному ринку коливання євро буде в межах 48 – 49 гривень.