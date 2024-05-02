Давление на ОАЭ

Чиновники из США и ЕС посетили ОАЭ на прошлой неделе, чтобы скоординировать более жесткие усилия по предотвращению попадания подсанкционных товаров в Россию.

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В частности, во время ряда отдельных встреч они попросили поделиться детальной торговой информацией об экспорте в Россию и реэкспорт товаров, которые имеют как гражданское, так и военное назначение.

Представитель Государственного департамента США сообщил, что делегация из его страны посетила Эмираты в рамках продолжающегося диалога по поставкам товаров, особенно двойного назначения, которые Россия может использовать в военных целях.

Беспокойство Запада вызывает то, что компании в ОАЭ участвуют в экспорте компьютерных чипов, электроники, техники и других санкционных товаров в Россию,

– сообщил он в СМИ.

ОАЭ снова заверили, что прошлогодние данные о том, что были введены меры экспортного контроля, которые запрещают экспорт санкционных товаров до сих пор актуальны. Однако никаких доказательств этому они так и не предоставили.

Один из представителей ОАЭ заявил, что Абу-Даби имеет четкий и надежный процесс работы с субъектами, попавшими под санкции. Якобы его применили против нескольких компаний с начала войны.