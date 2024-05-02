Тиск на ОАЕ

Чиновники з США та ЄС відвідали ОАЕ минулого тижня аби скоординувати жорсткіші зусилля щодо запобігання потраплянню підсанкційних товарів до Росії.

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Зокрема, під час низки окремих зустрічей вони попросили поділитися детальною торговою інформацією про експорт до Росії і реекспорт товарів, які мають як цивільне, так і військове призначення.

Представник Державного департаменту США повідомив, що делегація з його країни відвідала Емірати в рамках триваючого діалогу щодо постачання товарів, особливо подвійного призначення, які Росія може використати у воєнних цілях.

Занепокоєння Заходу викликає те, що компанії в ОАЕ беруть участь в експорті комп'ютерних чипів, електроніки, техніки та інших санкційних товарів до Росії,

– повідомив він у ЗМІ.

ОАЕ знову запевнили, що минулорічні дані про те, що були введені заходи експортного контролю, які забороняють експорт санкційних товарів досі актуальні. Проте жодних доказів цьому вони так і не надали.

Один із представників ОАЕ заявив, що Абу-Дабі має чіткий і надійний процес роботи з суб'єктами, що потрапили під санкції. Ніби-то його застосували проти кількох компаній з початку війни.