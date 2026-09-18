Что происходит в России на фоне топливного кризиса

Из-за успешных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам Россия столкнулась с беспрецедентным бензиновым кризисом, который вынудил ее резко нарастить импорт, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

Только за январь–август на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Более того, поставки дизельного топлива также выросли в 5,4 раза, достигнув отметки в 570 тысяч тонн.

Рекордным месяцем для белорусского импорта стал июль, когда из-за атак дронов производство остановилось сразу на 8 российских НПЗ.

В этот период объемы нефтепереработки в России упали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. И это худший показатель впервые за более чем 20 лет.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Чтобы покрыть дефицит, в июле Кремль закупил:

212 тысяч тонн белорусского бензина;

162 тысячи тонн дизельного топлива;

более 13 тысяч тонн авиационного топлива.

В августе эти объемы несколько снизились, но Беларусь, располагающая мощностями в 24 миллиона тонн в год, уже заявила о готовности и в дальнейшем спасать российский рынок.

Что еще известно о топливном кризисе в России

Напомним, что еще до середины сентября бензин марки А-95 исчез с более чем половины российских АЗС, а цены на топливо взлетели на 21%.

Также в России продлили запрет на экспорт дизельного топлива. Он будет действовать до конца октября, но его могут продлить в будущем.