Що відбувається у Росії на тлі паливної кризи

Через успішні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах Росія зіткнулася з безпрецедентною бензиновою кризою, яка змусила її різко наростити імпорт, про що пише російське ЗМІ The Moscow Times.

Лише за січень – серпень на російський ринок надійшло 866 тисяч тонн бензину з двох білоруських НПЗ. Це у 23 рази перевищує показники аналогічного періоду торік.

Ба більше, постачання дизельного пального також злетіли у 5,4 раза, сягнувши позначки у 570 тисяч тонн.

Рекордним місяцем для білоруського імпорту став липень, коли через атаки дронів виробництво зупинилося одразу на 8 російських НПЗ.

У цей період обсяги нафтопереробки в Росії впали нижче 4 мільйонів барелів на добу. І це найгірший показник вперше за понад 20 років.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Щоб перекрити дефіцит, у липні Кремль закупив:

212 тисяч тонн білоруського бензину;

162 тисячі тонн дизпального;

понад 13 тисяч тонн авіагасу.

У серпні ці обсяги дещо знизилися, але Білорусь, яка має потужності на 24 мільйони тонн на рік, вже заявила про готовність і надалі рятувати російський ринок.

Що ще відомо про паливну кризу у Росії

Нагадаємо, що ще до середини вересня бензин марки А-95 зник із понад половини російських АЗС, а ціни на пальне злетіли на 21%.

Також у Росії продовжили заборону на експорт дизелю. Вона буде чинною до кінця жовтня, але її можуть продовжити у майбутньому.