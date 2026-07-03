Уборка урожая в России замедлилась из-за нехватки топлива

Уборочная кампания в России в этом году началась со значительным отставанием, сообщают российские СМИ. По состоянию на 1 июля площади, на которых уже проведен обмолот, оказались почти втрое меньше, чем за аналогичный период 2025 года, а в целом темпы уборки урожая отстают на 7–14 дней.

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По данным враждебного издания, одной из главных причин стали перебои с поставками топлива, которые совпали с неблагоприятными погодными условиями. Дизельное топливо поступает с задержками, а его стоимость для аграриев существенно выросла.

Во многих регионах поставки, которые раньше занимали один-три дня, теперь длятся от пяти до десяти дней. Наибольшие трудности испытывают хозяйства, расположенные вдали от нефтеперерабатывающих заводов. В то же время крупные агрохолдинги пока избегают острого дефицита благодаря ранее сформированным запасам топлива.

Логистика дорожает, а доходность аграриев стремительно сокращается

Топливный кризис сказался не только на работе сельскохозяйственной техники, но и на транспортировке зерна. Из-за нехватки бензина перевозчики работают с перебоями, а тарифы на автомобильные перевозки зерна уже выросли в среднем на 20–30%.

Альтернативой не стала и железная дорога. По сообщениям российских источников, эксплуатационная ситуация на железнодорожной сети юга страны существенно ухудшилась, что увеличивает сроки доставки грузов. В то же время железнодорожная логистика за год подорожала примерно на 13%, а перевалка зерна в портах – еще на 10–15%.

Дополнительное давление создает и рост стоимости самого дизельного топлива. На Петербургской бирже летний дизель подорожал примерно в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как официальная статистика фиксирует рост розничных цен почти на 18,7%.

При этом аграрии не могут компенсировать увеличение расходов за счет повышения цен на зерно, ведь они в значительной степени зависят от мировой конъюнктуры. На международном рынке цены на пшеницу остаются под давлением ожиданий хорошего урожая в других странах, что снижает доходность российских производителей. По отдельным прогнозам, у части хозяйств рентабельность в этом году может упасть до 0–0,5% или даже стать отрицательной.

Обратите внимание! Сочетание дефицита топлива, удорожания логистики и слабой ценовой конъюнктуры создает для российского агросектора один из самых сложных сезонов за последние годы. Если проблемы с обеспечением топливом и транспортом сохранятся, это может негативно повлиять не только на темпы уборки урожая, но и на финансовые результаты производителей и экспортный потенциал страны.

Ранее мы сообщали, что на фоне топливного кризиса в России уже начали вводить ограничения в работе общественного транспорта. Кроме того, существенно выросла стоимость проезда.