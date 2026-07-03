Жнива в Росії сповільнилися через нестачу пального

Збиральна кампанія в Росії цього року розпочалася зі значним відставанням, повідомляє росЗМІ. Станом на 1 липня площі, на яких уже проведено обмолот, виявилися майже утричі меншими, ніж за аналогічний період 2025 року, а загалом темпи збирання врожаю відстають на 7 – 14 днів.

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За даними ворожого видання, однією з головних причин стали перебої з постачанням пального, які збіглися з несприятливими погодними умовами. Дизельне паливо надходить із затримками, а його вартість для аграріїв суттєво зросла.

У багатьох регіонах постачання, яке раніше займало один-три дні, тепер триває від п'яти до десяти днів. Найбільших труднощів зазнають господарства, що розташовані далеко від нафтопереробних заводів. Водночас великі агрохолдинги поки що уникають гострого дефіциту завдяки раніше сформованим запасам пального.

Логістика дорожчає, а прибутковість аграріїв стрімко скорочується

Паливна криза позначилася не лише на роботі сільськогосподарської техніки, а й на транспортуванні зерна. Через нестачу бензину перевізники працюють із перебоями, а тарифи на автомобільні перевезення зерна вже зросли в середньому на 20–30%.

Альтернативою не стала й залізниця. За повідомленнями російських джерел, експлуатаційна ситуація на залізничній мережі півдня країни істотно погіршилася, що збільшує строки доставки вантажів. Водночас залізнична логістика за рік подорожчала приблизно на 13%, а перевалка зерна в портах – ще на 10–15%.

Додатковий тиск створює і зростання вартості самого дизельного пального. На Петербурзькій біржі літній дизель подорожчав приблизно у 1,3 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як офіційна статистика фіксує зростання роздрібних цін майже на 18,7%.

При цьому аграрії не можуть компенсувати збільшення витрат шляхом підвищення цін на зерно, адже вони значною мірою залежать від світової кон'юнктури. На міжнародному ринку ціни на пшеницю залишаються під тиском очікувань хорошого врожаю в інших країнах, що скорочує прибутковість російських виробників. За окремими прогнозами, у частини господарств рентабельність цього року може впасти до 0–0,5% або навіть стати від'ємною.

Зверніть увагу! Поєднання дефіциту пального, подорожчання логістики та слабкої цінової кон'юнктури формує для російського агросектору один із найскладніших сезонів за останні роки. Якщо проблеми із забезпеченням паливом і транспортом збережуться, це може негативно вплинути не лише на темпи жнив, а й на фінансові результати виробників та експортний потенціал країни.

Раніше ми розповідали, що на тлі паливної кризи у Росії вже розпочали запроваджувати обмеження в роботі громадського транспорту. Крім того, суттєво зросла вартість проїзду.