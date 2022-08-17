Сегодня, 17 августа, годовщина дефолта на россии. Двадцать четыре года назад, в 1998 году, в россии произошел дефолт по внутреннему долгу (по облигациям в рублях). В июне этого года в россии снова произошел дефолт, но уже по внешнему обязательству в долларах, который в последний раз был в 1918 году.

Технический дефолт в июне произошел, поскольку американская Office of Foreign Assets Control (OFAC) отменила лицензию GL9A и агрессорка не смогла рассчитаться с кредиторами в валюте. Примечательно, что после санкций в отношении россии в 2014 году страна-агрессорка начала добавлять в свои евробонды, которые выпущены после 2018 года, возможность выплаты в рублях в качестве альтернативы.

Читайте также Санкции работают, кризис в россии уже есть, – Фурса

Дефолт россии по внешнему долгу

Олег Пендзин, экономический эксперт, рассказал, что дефолт, который был объявлен россии в июне, а по сути реально вступил в действие в июле, ничего абсолютно для россии не изменил. Поскольку все последствия, которые возможны были в рамках дефолта, уже наступили после того, как на нее наложили санкции, связанные с вооруженной агрессией, которую россия осуществила в Украине.

Олег Пендзин Экономический эксперт То есть речь идет о том, что ничего нового объявление дефолта не принесло. И так активы блокированы, и так арест на имущество, и так убегают инвесторы. Еще и ограничение на поступление в страну высокотехнологичных вещей, но это уже сверх дефолта. То есть, почему в действительности ничего не было после объявления дефолта? Потому что все что плохое могло произойти, произошло до этого.

Олег Гетман, экономист, специалист Экономической экспертной платформы, тоже подчеркнул, что в целом дефолт, который произошел в россии в июне, дополнительно почти ничего не изменил, ведь россия и так была признана крупнейшими странами и крупнейшими компаниями токсичной страной.

Олег Гетман Экономист, специалист Экономической экспертной платформы Из нее и так выходят больше иностранных компаний. Она и так не может привлекать средства на международных рынках, под низкие проценты. Поэтому почти все то, к чему обычно приводят дефолты, россии было уже сделано из-за санкций, введенных весной. Это еще определенное дополнительное отрицательное давление, но и так санкции уже мощно работают, так что дефолт дополнительно не принес многого негативного.

Каковы последствия, которые влечет дефолт как экономическое явление

Олег Пендзин также рассказал о последствиях дефолта, которые бьют по входящей в такое состояние экономике страны.

В первую очередь – блокировка возможности выходить на международные рынки капитала и рефинансировать долг.

Во-вторых, если вы не договорились с кредиторами, следующее следствие – блокирование ваших активов с последующим их в судебном порядке возмещением для погашения долгов кредиторам. То есть можно произвести арест на все имущество, кроме имущества дипломатических консульств и посольств.

Третий момент. Дефолт предусматривает отток капитала из страны, потому что очень велика опасность того, что страна не согласна будет рассчитаться и репатриировать доходы, полученные на ее территории.

Справка. Дефолт страна объявляет, когда не может рассчитаться со своими долгами вовремя и в полном объеме.

Какова вероятность внутреннего дефолта в россии

Что касается внутреннего дефолта, то, по мнению Пендзина, этого не произойдет. Поскольку сегодня россия активно продолжает продавать энергоносители за границу. "Каждый день от продажи газа на европейском континенте россия получает 800 миллионов долларов. Каждый день", – отмечает он.

Мне кажется, что внутренние долги они могут раздавать сколько угодно, допечатывая эти средства или через другие меры. Это не столько важный вопрос. Из-за введенных санкций последствия уже для рф будут гораздо хуже, чем от любых дефолтов,

– рассказывает Гетман.

Гетман подчеркнул, что сейчас главное – продолжение санационной политики. Поскольку, по его мнению, наиболее уязвимые позиции (нефть и газ) еще недостаточно санкционированы, и именно на санкциях в отношении российского газа и нефти мировое сообщество должно сейчас сосредоточиться.

К теме Санкции против россии: какие секторы сильно пострадали и чего ждать дальше

Работают ли санкции против россии

Пендзин рассказал, что уже введенные санкции в отношении россии принесли блокировку активов, запретили выход на международные рынки капитала для рефинансирования долга.

Что такое рефинансирование: это покупка денег для погашения ранее взятых кредитов. И они привели к тому, я о санкциях говорю, что из россии активно начали бежать иностранные компании, и сбежало уже более 1100 штук,

– резюмирует он.

Какие еще санкции станут мощным ударом для экономики россии

Эксперт Олег Пендзин считает, что только введение эмбарго на продажу энергоносителей сейчас может усугубить экономическую ситуацию в стране-агрессорке. Он напоминает, что нефтяное эмбарго уже было введено в седьмом пакете санкций, который вступает в действие в конце 2022 года. Также ограничили золото, угли.

По его мнению, если начнет действовать газовое эмбарго, то удар будет еще сильнее. Однако он думает, что на такой шаг вряд ли пойдут, взамен подчеркивает, что нынешние санкции уже и так сильно зажали экономику россии.

Здесь вопрос в том, что, видите, они (правительство рф – 24 канал) не очень сильно реагируют, первое, на свое собственное население, а во-вторых, остаются страны, которые дают возможность россии из-под санкций вынырять,

– объясняет он.

Речь, по словам Пендзина, о Турции, Китае, Индии. Он напоминает, что Китай поставляет на внутренний рынок россии товары долгосрочного использования, Турция – принимает российские самолеты и дает возможность отдыхать российским туристам, пропускает сегодня корабли из Черного моря в Средиземное – тоже Турция.

Там есть куча вопросов, которые, наверное, стоило бы рассмотреть мировому содружеству и более жестко ввести вторичные санкции. Но здесь есть и так большая опасность. Санкции вообще – это обоюдно острое оружие. То есть с одной стороны они ранят рф, с другой сильно режут европейскую экономику,

– рассказал эксперт.

Деривативы, споты, стейкинг и даже NFT-маркетплейс. Криптовалютная биржа с более чем 3 миллионами пользователей – Bybit – предлагает инструменты для инвестиций на любой вкус.

Может заинтересовать – как США узнали о намерениях путина и убеждали всех, что будет вторжение: смотрите видео