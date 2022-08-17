Сьогодні, 17 серпня, річниця дефолту на росії. Двадцять чотири роки тому, у 1998 році, у рф відбувся дефолт за внутрішнім боргом (по облігаціях в рублях). У червні цього року в росії знову стався дефолт, але вже по зовнішньому зобов'язанню у доларах, який востаннє був у 1918 році.

Технічний дефолт у червні цьогоріч відбувся, оскільки американська Office of Foreign Assets Control (OFAC) скасувала ліцензію GL9A й агресорка не змогла розрахуватись з кредиторами у валюті. Прикметно, що після санкцій щодо рф у 2014 році країна-агресорка почала додавати у свої євробонди, випущені після 2018 року, можливість виплати в рублях як альтернативу.

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Дефолт росії за зовнішнім боргом

Олег Пендзин, економічний експерт розповів, що дефолт, який був оголошено рф в червні, а по суті реально вступив в дію в липні нічого абсолютно для рф не змінив. Оскільки, всі наслідки, які можливі були в межах дефолту вже наступили після того, коли на неї наклали санкції, пов’язані зі збройною агресією, яку росія здійснила в Україні.

Олег Пендзин Економічний експерт Тобто мова йдеться про те, що нічого нового оголошення дефолту не принесло. І так активи блоковані, і так арешт на майно, і так тікають інвестори. Ще й обмеження на поступлення в країну високотехнологічних речей, але це вже зверх дефолту. Тобто чому в дійсності нічого не було після оголошення дефолту? Тому, що все що погане могло відбутись, відбулось доти.

Олег Гетман, економіст, фахівець Економічної експертної платформи, теж підкреслив, що в цілому дефолт, який стався в росії у червні додатково майже нічого не змінив, адже росію і так було визнано найбільшими країнами та найбільшими компаніями токсичною країною.

Олег Гетман Економіст, фахівець Економічної експертної платформи З неї і так виходять найбільше іноземних компаній. Вона і так не може вже залучати кошти на міжнародних ринках, під низькі відсотки. То майже все те, до чого зазвичай призводять дефолти, росії було вже зроблено через санкції, які було запроваджено на весні. Це ще певний додатковий негативний тиск, але і так санкції вже потужно працюють, тож дефолт додатково не приніс багато чогось негативного.

Які наслідки, що тягне за собою дефолт як економічне явище

Олег Пендзин також розповів про наслідки дефолту, які б'ють по економіці країни, що входить в такий стан.

В першу чергу – блокування можливість виходити на міжнародні ринки капіталу та рефінансувати борг.

По-друге, якщо ви не домовились із кредиторами, наступний наслідок – блокування ваших активів, з подальшим їх в судовому порядку відшкодуванням для погашення боргів кредиторам. Тобто можна зробити арешт на все майно, окрім майна дипломатичних консульств і посольств.

Третій момент. Дефолт передбачає відтік капіталу з країни, тому що є дуже велика небезпека того, що країна не згодна буде розрахуватись і репатріювати доходи отримані на її території.

Довідка. Дефолт країна оголошує тоді, коли не може розрахуватися зі своїми боргами вчасно і в повному обсязі.

Яка імовірність внутрішнього дефолту в росії

Що стосується внутрішнього дефолту, то, на думку Пендзина, цього не відбудеться. Оскільки сьогодні росія активно продовжує продавати енергоносії за кордон. "Кожен день від продажу газу на європейському континенті росія отримує 800 мільйонів доларів. Кожен день", – наголошує він.

Мені здається, що внутрішні борги вони можуть роздавати скільки завгодно, додруковуючи ці кошти, або через інші заходи. Це не на стільки важливе питання. Через санкції, які запроваджено, наслідки вже для рф будуть набагато гірші, ніж від будь-які дефолти,

– розповідає Гетман.

Гетман наголосив, що нині головне – продовження санаційної політики. Оскільки, на його думку, найбільш вразливі позиції (нафта та газ) ще недостатньо санкціоновані й саме на санкціях щодо російського газу та нафти світова спільнота повинна зараз зосередитись.

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Чи працюють санкції проти росії

Пендзин розповів, що санкції, які вже ввели стосовно росії принесли блокування активів, заборонили вихід на міжнародні ринки капіталу для рефінансування боргу.

Що таке рефінансування: це купівля грошей для того, щоб погашати раніше взяті кредити. І вони призвели до того, я про санкції говорю, що з росії активно почали тікати іноземні компанії і втекло вже більше 1100 штук,

– резюмує він.

Які ще санкції стануть потужним ударом для економіки рф

Експерт Олег Пендзин вважає, що лише введення ембарго на продаж енергоносіїв зараз може погіршити економічну ситуацію в країні-агресорці. Він нагадує, що нафтове ембарго вже ввели в сьомому пакеті санкцій, яке вступає в дію у кінці 2022 року. Також обмежили золото, вугілля.

На його думку, якщо почне діяти газове ембарго, то удар буде ще сильнішим. Однак, він думає, що на такий крок навряд чи підуть, разом підкреслює, що нинішні санкції вже й так сильно затисли економіку рф.

Тут питання в тому, що, бачите, вони (уряд рф – 24 канал) не дуже сильно реагують, перше, на своє власне населення, а по-друге, лишаються країни, які дають можливість рф з-під санкцій винирювати,

– пояснює він.

Мовиться, зі слів Пендзина, про Туреччину, Китай, Індію. Він нагадує, що Китай постачає на внутрішній ринок рф товари довгострокового використання, Туреччина – приймає російські літаки й дає можливість відпочивати російським туристам та пропускає сьогодні кораблі з Чорного моря в Середземне – теж Туреччина.

Там є купа питань, які, напевне, вартувало би розглянути світовій співдружності і більш жорсткіше ввести вторинні санкції. Але тут є і так небезпека велика. Санкції взагалі – це подвійно гостра зброя. Тобто з одного боку вони ранять рф, з іншого сильно ріжуть європейську економіку,

– розповів експерт.

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