Что будет с депозитами в ближайшее время?

И это несмотря на решение НБУ оставить ключевые монетарные параметры без изменений, о чем заявил банкир Дмитрий Замотаев для 24 Канала.

Эксперт сообщил, что рынок депозитов входит в фазу постепенной корректировки ставок: в течение одного – двух месяцев средние ставки могут снизиться до 0,5 процентных пунктов. А к концу весны средний уровень ставок ожидается в пределах 12,5 – 14% годовых, а максимальный – 15,5%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА. Сейчас фактически начинается новый "системный" этап развития депозитного рынка. Ставки могут постепенно корректироваться, и это в меру естественный процесс. Банки все внимательнее реагируют на общую экономическую ситуацию, инфляционные ожидания, состояние валютного рынка и реальный спрос вкладчиков на гривневые инструменты. Главное – это сохранение реальной доходности депозитов.

Если инфляция будет замедляться, а гривна будет оставаться крепкой, то даже скорректированные ставки не помешают потенциальным вкладчикам:

получить доход; сохранить покупательную способность своих средств.

Одним из ключевых факторов остается общая ситуация в экономике страны. Замотаев характеризует ее, как чрезмерно "чувствительную" к внешним обстоятельствам, как, например, война на Ближнем Востоке.

Ведь она провоцирует рост стоимости горюче-смазочных материалов, что очень нежелательно во время посевной. И "цепочка" возможных ценовых изменений достаточно обширная: от стоимости продуктов, логистики и других услуг, связанных со стоимостью горючего, например, работа малого и среднего бизнеса, что в условиях отключений света работает на генераторах,

– объяснил специалист.

Заметьте! Эксперт считает, что доходность гривневых вкладов как минимум будет перекрывать возможный рост потребительских цен.

Еще один важный фактор – это ситуация на валютном рынке. Относительная курсовая стабильность повышает доверие граждан к гривневым инструментам сбережений.

Дмитрий Замотаев отметил: Национальный банк имеет достаточно рычагов для сбалансирования спроса и предложения. Поэтому есть шанс уберечь валютный рынок от "нежелательной курсовой потасовки".

В любом случае курс будет базироваться на экономических факторах: чем меньше инфляционное давление, тем стабильнее будут курсовые показатели,

– предоставил объяснение банкир.

На фоне войны в Украине, по предположению Замотаева, во втором квартале наиболее актуальными могут стать краткосрочные вклады, которые дают возможность за короткое время проиндексировать средства на размер инфляции.

Компонент безопасности никуда не исчез: война мощный фактор, тормозящий намерения людей во всех сферах, связанных с благосостоянием. Поэтому не исключено, что ход событий на фронте, последствия вражеских воздушных атак только усилят вес краткосрочных вкладов, ведь это также неплохая возможность защитить и приумножить собственные средства,

– предположил эксперт.

Банкир добавил, что во втором квартале наиболее выгодными будут вклады:

сроком на 6 – 9 месяцев; на 1 год.

Именно на такие депозиты, по его прогнозу, банки предложат самые высокие ставки.

Обратите внимание! По прогнозам, инфляция до конца года не превысит 7,5%. То есть размещение средств на 6 – 9 месяцев или на год позволяет потенциально получить дополнительный доход в пределах 3-4%.

Банкир советует украинцам честно ответить себе на вопрос: понадобятся ли эти деньги в течение срока вклада.

Если есть вероятность, что средства могут понадобиться раньше, то лучше взять паузу, или разместить только часть имеющихся сбережений. Стоит помнить, что досрочное расторжение соглашения часто означает потерю процентов,

– напомнил специалист.

По его мнению, также важно:

реагировать на дополнительные условия размещения средств; присмотреться к открытию депозитов через мобильные приложения; уточнять условия досрочного расторжения или частичного снятия средств.

Важно! Замотает считает, что во втором квартале депозитный рынок может перейти к фазе "плавного снижения ставок". Но в условиях контролируемой инфляции и относительной валютной стабильности гривневые вклады останутся одним из самых прогнозируемых и выгодных инструментов сбережения.

Что еще следует знать украинцам о депозитах?