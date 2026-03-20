Що буде з депозитами найближчим часом?

І це попри рішення НБУ залишити ключові монетарні параметри без змін, про що заявив банкір Дмитро Замотаєв для 24 Каналу.

Читайте також Що станеться насправді, якщо Україна перейде на євро

Експерт повідомив, що ринок депозитів входить у фазу поступового коригування ставок: упродовж одного – двох місяців середні ставки можуть знизитися до 0,5 відсоткові пункти. А до кінця весни середній рівень ставок очікується в межах 12,5 – 14% річних, а максимальний – 15,5%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ. Зараз фактично починається новий "системний" етап розвитку депозитного ринку. Ставки можуть поступово коригуватися, і це до міри природний процес. Банки дедалі уважніше реагують на загальну економічну ситуацію, інфляційні очікування, стан валютного ринку та реальний попит вкладників на гривневі інструменти. Головне – це збереження реальної дохідності депозитів.

Якщо інфляція буде сповільнюватися, а гривня залишатиметься міцною, то навіть скориговані ставки не завадять потенційним вкладникам:

отримати дохід; зберегти купівельну здатність своїх коштів.

Одним із ключових факторів залишається загальна ситуація в економіці країни. Замотаєв характеризує її, як надмірно "чутливу" до зовнішніх обставин, як, наприклад, війна на Близькому Сході.

Адже вона провокує зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, що дуже небажано під час посівної. І "ланцюжок" можливих цінових змін досить розлогий: від вартості продуктів, логістики та інших послуг, пов’язаних з вартістю пального, наприклад, робота малого та середнього бізнесу, що в умовах відключень світла працює на генераторах,

– пояснив фахівець.

Зауважте! Експерт вважає, що дохідність гривневих вкладів щонайменше перекриватиме можливе зростання споживчих цін.

Ще один важливий чинник – це ситуація на валютному ринку. Відносна курсова стабільність підвищує довіру громадян до гривневих інструментів заощаджень.

Дмитро Замотаєв наголосив: Національний банк має вдосталь важелів для збалансування попиту та пропозиції. Тому є шанс вберегти валютний ринок від "небажаної курсової колотнечі".

У будь-якому випадку курс базуватиметься на економічних чинниках: чим менший інфляційний тиск, тим стабільнішими будуть курсові показники,

– надав пояснення банкір.

На тлі війни в Україні, за припущенням Замотаєва, у другому кварталі найбільш актуальними можуть стати короткотермінові вклади, які дають можливість за короткий час проіндексувати кошти на розмір інфляції.

Безпековий компонент нікуди не зник: війна потужний чинник, що гальмує наміри людей в усіх сферах, пов’язаних з добробутом. Тому не виключено, що перебіг подій на фронті, наслідки ворожих повітряних атак лише посилять вагу короткотермінових вкладів, адже це також непогана можливість захистити й примножити власні кошти,

– припустив експерт.

Банкір додав, що у другому кварталі найбільш вигідними будуть вклади:

терміном на 6 – 9 місяців; на 1 рік.

Саме на такі депозити, за його прогнозом, банки запропонують найвищі ставки.

Зверніть увагу! За прогнозами, інфляція до кінця року не перевищить 7,5%. Тобто розміщення коштів на 6 – 9 місяців або на рік дозволяє потенційно отримати додатковий дохід у межах 3-4%.

Банкір радить українцям чесно відповісти собі на запитання: чи знадобляться ці гроші протягом терміну вкладу.

Якщо є ймовірність, що кошти можуть знадобитися раніше, то краще взяти паузу, або ж розмістити лише частину наявних заощаджень. Варто пам’ятати, що дострокове розірвання угоди часто означає втрату відсотків,

– нагадав фахівець.

На його думку, також важливо:

реагувати на додаткові умови розміщення коштів; придивитися до відкриття депозитів через мобільні застосунки; уточнювати умови дострокового розірвання або часткового зняття коштів.

Важливо! Замотає вважає, що у другому кварталі депозитний ринок може перейти до фази "плавного зниження ставок". Але за умов контрольованої інфляції та відносної валютної стабільності гривневі вклади залишаться одним із найбільш прогнозованих і вигідних інструментів заощадження.

Що ще слід знати українцям про депозити?