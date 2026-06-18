Добыча газа в Украине во время войны

О том, как работает Западнадрасервис и что известно о мощностях компании, во время конференции Concorde Energy рассказал генеральный директор предприятия – Степан Козицкий.

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ООО Западнадрасервис развивает западный регион, видя там потенциал для развития отрасли. Известно, что компания увеличивает инвестиции в оборудование и новые скважины.

В частности, как пояснил Козицкий, до начала войны в 2022 году компания добывала 600 – 700 тысяч кубометров газа в сутки. Сейчас же этот показатель превышает прежний более чем в три раза и составляет 2,2 миллиона кубометров.

По словам генерального директора компании, такие объемы превышают общее потребление области. Он также пояснил, что за последние 3 года Западнадрасервис пробурил 65 скважин. Только за 2025 год — 25 от общего количества.

Что касается нового оборудования, речь идет о 14 миллионах долларов на механизм, который одновременно спускает 4 трубы по 8 метров. Таким образом предприятие заменяет крупные иностранные компании, которые ушли с рынка после начала войны.

Козицкий также подчеркнул, что в настоящее время западный регион обладает большим потенциалом и ресурсами для развития газодобывающей отрасли. В то же время месторождения Днепровско-Донецкого бассейна в основном истощены.

К слову, Западнадрасервис основал Зиновий Козицкий. Эта компания по добыче газа является крупнейшей в Западной Украине. В частности, благодаря инвестициям в 2026 году предприятие станет одним из лидеров энергонезависимости Украины.

Напомним, что государство также работает над развитием газовой генерации. Так, Шмыгаль объявил, что два проекта "Укрнафты" получат государственную поддержку в размере 939 миллионов гривен. Средства будут направлены на установку газопоршневых электрогенераторов в Ивано-Франковской и Львовской областях.