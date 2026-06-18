Видобуток газу в Україні під час війни

Про те, як працює Західнадрасервіс і що відомо про потужності компанії, під час конференції Concorde Energy розповів гендиректор підприємства – Степан Козицький.

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ТОВ Західнадрасервіс розвиває західний регіон, вбачаючи там потенціал для розвитку галузі. Відомо, що компанія підвищує інвестиції в обладнання та нові свердловини.

Зокрема як пояснив Козицький, до початку війни у 2022 році компанія видобувала 600 – 700 тисяч кубометрів газу за добу. Нині ж показник вищий більш ніж утричі й становить 2,2 мільйона кубометрів.

За словами гендиректора компанії, такі обсяги перевищують загальне споживання області. Він також пояснив, що протягом останніх 3 років Західнадрасервіс пробурив 65 свердловин. Лише за 2025 рік – 25 від сумарної кількості.

Щодо нового обладнання, йдеться про 14 мільйонів доларів на механізм, який одночасно спускає 4 труби по 8 метрів. У такий спосіб підприємство заміщує великі іноземні компанії, які пішли з ринку після початку війни.

Козицький також акцентував, що нині західний регіон має більший потенціал та ресурс для розвитку галузі газовидобутку. Натомість родовища Дніпровсько-Донецького басейну переважно вироблені.

До слова, Західнадрасервіс заснував Зиновій Козицький. Ця компанія з видобутку газу є найбільшою на Західній Україні. Зокрема через інвестиційні вкладення 2026 року підприємство є одним із лідерів енергонезалежності України.

Нагадаємо, що держава також працює на розвиток газової генерації. Так, Шмигаль анонсував, що два проєкти від Укрнафти отримають державну підтримку в розмірі 939 мільйонів гривень. Спрямують їх на встановлення газопоршневої електрогенерації на Івано-Франківщині та Львівщині.