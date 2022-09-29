Курс валют в банках

По данным "Минфина", 29 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,30 гривны за доллар при покупке (без изменений против 28 сентября). В то время как продают ее за 42,20 гривны за доллар (без изменений).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 39,40 гривны (-10 копеек), а продают в среднем за 40,50 гривны за евро (-15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,95 гривны (+4 копейки), а продают – за 42,27 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продают – за (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,86 гривны (+4 копейки) и продажа – 40,38 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 42,05 гривны (+10 копеек), а продажа – 42,25 гривны (+5 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро продают по 40 гривен (+28 копеек), а покупают за 40,40 гривны (+20 копеек).

Каким будет курс на этой неделе: прогноз

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 канала, рассказала, что укрепление доллара по отношению к мировым валютам и общий тревожный информационный фон будут держать курс гривны по отношению к доллару на достаточно высоком уровне.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты будет находиться в диапазоне 42,6 – 43,6 гривны за доллар . При отсутствии дополнительной информационной эскалации гривна может немного отыграть позиции у доллара. В противном случае вероятны очередные попытки поднять курс доллара.

Отметим, что курс на этой неделе резко падает после стремительного роста. Ранее, в комментарии 24 каналу, экономический эксперт сравнил нынешний наличный курс с маятником. Когда он тянется, то в сторону обесценивания или увеличения доллара, потом немного возвращается назад.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Одно время стабилизируется, затем проходит месяц – полтора, после чего начинается новое поднятие курса. И так, к сожалению, будет продолжаться до тех пор, пока не завершится война.

Он также подчеркнул, что одной из проблем, которая давит на гривну – недостаточное количество наличного доллара.

Напомним! В бюджете-2023 правительство среднегодовой курс доллара заложил на уровне 42 гривен, однако в конце 2023 года он достигнет 50 гривен. Официальный курс доллара от НБУ сейчас находится на уровне 36,57 гривны.

Герман Марченко директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий Индустриальный Банк" (COMINBANK) считает, что снижение спроса, а следовательно - уменьшение "градуса" ажиотажа - можно достичь при определенных условиях:

возобновление бизнес-активности в относительно безопасных регионах (прежде всего, производства), четкий экономический план восстановления страны, создание инвестиционно привлекательных условий, сбалансированный бюджет – без "пропасти" между расходами и поступлениями, торможение темпов инфляции до сознательных 1 – 1,5% ежемесячно, рост доходов граждан на 15 – 20%, сокращение безработицы не менее чем на 30%, коренной перелом в войне.

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