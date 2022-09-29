Курс валют в банках
По данным "Минфина", 29 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,30 гривны за доллар при покупке (без изменений против 28 сентября). В то время как продают ее за 42,20 гривны за доллар (без изменений).
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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 39,40 гривны (-10 копеек), а продают в среднем за 40,50 гривны за евро (-15 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,95 гривны (+4 копейки), а продают – за 42,27 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 39,86 гривны (+4 копейки) и продажа – 40,38 гривны (+12 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 42,05 гривны (+10 копеек), а продажа – 42,25 гривны (+5 копеек).
- Евро продают по 40 гривен (+28 копеек), а покупают за 40,40 гривны (+20 копеек).
Каким будет курс на этой неделе: прогноз
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 канала, рассказала, что укрепление доллара по отношению к мировым валютам и общий тревожный информационный фон будут держать курс гривны по отношению к доллару на достаточно высоком уровне.
На мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты будет находиться в диапазоне 42,6 – 43,6 гривны за доллар . При отсутствии дополнительной информационной эскалации гривна может немного отыграть позиции у доллара. В противном случае вероятны очередные попытки поднять курс доллара.
Отметим, что курс на этой неделе резко падает после стремительного роста. Ранее, в комментарии 24 каналу, экономический эксперт сравнил нынешний наличный курс с маятником. Когда он тянется, то в сторону обесценивания или увеличения доллара, потом немного возвращается назад.
Одно время стабилизируется, затем проходит месяц – полтора, после чего начинается новое поднятие курса. И так, к сожалению, будет продолжаться до тех пор, пока не завершится война.
Он также подчеркнул, что одной из проблем, которая давит на гривну – недостаточное количество наличного доллара.
Герман Марченко директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий Индустриальный Банк" (COMINBANK) считает, что снижение спроса, а следовательно - уменьшение "градуса" ажиотажа - можно достичь при определенных условиях:
- возобновление бизнес-активности в относительно безопасных регионах (прежде всего, производства),
- четкий экономический план восстановления страны, создание инвестиционно привлекательных условий,
- сбалансированный бюджет – без "пропасти" между расходами и поступлениями,
- торможение темпов инфляции до сознательных 1 – 1,5% ежемесячно,
- рост доходов граждан на 15 – 20%,
- сокращение безработицы не менее чем на 30%,
- коренной перелом в войне.