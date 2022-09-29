Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 29 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,30 гривень за долар при купівлі (без змін проти 28 вересня). Тоді як продають її за 42,20 гривні за долар (без змін).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 39,40 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 40,50 гривні за євро (-15 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,95 гривні (+4 копійки), а продають – за 42,27 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(+4 копійки), а продають – за (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,86 гривні (+4 копійки) та продаж – 40,38 гривні (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 42,05 гривні (+10 копійок), а продаж – 42,25 гривні (+5 копійок).

(+10 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро продають по 40 гривень (+28 копійок), а купують за 40,40 гривні (+20 копійок).

Яким буде курс цього тижня: прогноз

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу, розповіла, що зміцнення долара відносно світових валют та загальний тривожний інформаційний фон триматимуть курс гривні відносно долару на досить високому рівні.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, цього тижня вартість американської валюти знаходитиметься в діапазоні 42,6 – 43,6 гривні за долар. За відсутності додаткової інформаційної ескалації, гривня може трохи відіграти позиції в долара. В іншому разі ймовірні чергові спроби підняти курс долару.

Зауважимо, що курс цього тижня різко впав після стрімкого зростання. Раніше, у коментарі 24 каналу, економічний експерт порівняв нинішній готівковий курс з маятником. Коли він тягнеться, то в бік знецінення чи збільшення долара, то потім трохи повертається назад.

Борис Кушнірук Економічний експерт Певний час стабілізується, потім проходить місяць – півтора, після чого починається нове підняття курсу. І так, на жаль, буде тривати доти, поки не завершиться війна.

Він також наголосив, що одною з проблем, котра тисне на гривню – недостатня кількість готівкового долара.

Нагадаємо! У бюджеті-2023 уряд середньорічний курс долара заклав на рівні 42 гривень, однак наприкінці 2023 року він сягне 50 гривень. Офіційний курс долара від НБУ зараз на рівні 36,57 гривні.

Герман Марченко директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK) вважає, що зниження попиту, а відтак – зменшення "градусу" ажіотажу – можна досягти за певних умов:

поновлення бізнес-активності у відносно безпечних регіонах (насамперед, виробництва), чіткий економічний план відновлення країни, створення інвестиційно привабливих умов, збалансований бюджет – без "прірви" між видатками та надходженнями, гальмування темпів інфляції до притомних 1 – 1,5% щомісяця, зростання доходів громадян на 15 – 20%, скорочення безробіття не менш ніж на 30%, докорінний перелом у війні.

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