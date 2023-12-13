Украинцы больше донатят на ВСУ

Оказалось, что в декабре 2023 украинцы стали чаще донатить на ВСУ чем в начале года. В частности, 46% ежемесячно отдают часть своей зарплаты на нужды ВСУ.

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Опрос показал, что только 66% украинцев доначат нашим военным, в то время как 4% считают, что в этом вообще нет смысла.

46% делают это планово с каждой зарплаты, 14% совершают пожертвования после каждого обстрела, превращая злобу в донат, и еще 6% перечисляют ежедневно понемногу. К тому же 25% респондентов помогают другим способом, а 4,5% уже служат в ВСУ,

– говорится в сообщении компании.

Обратите внимание! Опрос проводился анонимно. В нем приняло участие около 53 тысяч украинцев.

Что показал опрос в феврале

Для сравнения в феврале 2023 г. некоторые показатели существенно отличались от декабрьских. Тогда результаты опроса были такими:

37% – донатили регулярно по каждой зарплате (+9% в декабре);

29% – помогали другим способом (-4%);

16,5% – присылали средства после обстрелов (-2,5%);

6% – донатят каждый день понемногу.

К слову, в начале года 6,5% украинцев сообщили, что служат в ВСУ, а еще 5% – не видели смысла в донтах.