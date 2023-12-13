Українці більше донатять на ЗСУ

Виявилося, що у грудні 2023 року українці почали частіше донатити на ЗСУ ніж на початку року. Зокрема 46% щомісяця віддають частину своєї зарплати на потреби ЗСУ.

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Опитування показало, що лише 66% українців донатять нашим військовим, тоді як 4% вважають, що у цьому взагалі немає сенсу.

46% роблять це планово з кожної зарплати, 14% роблять пожертви після кожного обстрілу, перетворюючи злість на донат, і ще 6% перераховують щодня потроху. До того ж 25% респондентів допомагають в інший спосіб, а 4,5% уже служать у ЗСУ,

– йдеться в повідомленні компанії.

Зверніть увагу! Опитування проводилося анонімно. У ньому взяло участь близько 53 тисяч українців.

Що показало опитування в лютому

Для порівняння у лютому 2023 року деякі показники суттєво відрізнялися від грудневих. Тоді результати опитування були такими:

37% – донатили регулярно з кожної зарплати (+9% у грудні);

29% – допомагали в інший спосіб (-4%);

16,5% – надсилали кошти після обстрілів (-2,5%);

6% – донатять щодня потроху.

До слова, на початку року 6,5% українців повідомили, що служать у ЗСУ, а ще 5% – не бачили сенсу у донтах.