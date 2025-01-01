Как назначается надбавка за стаж

Украинцам продолжат начислять надбавки за стаж также в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Сверхурочным считается стаж, превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. За каждый полный год страхового стажа пенсия по возрасту увеличивается на 1% от ее исчисленного размера

Перерасчет пенсий: будет ли индексация

Индексация пенсий в Украине в 2025 году состоится в марте. По прогнозам, повышение может составить от 10 до 17%. Впрочем. такое повышение будет касаться только основной суммы пенсии, без учета дополнительных надбавок.

Обратите внимание! Пенсионеры, которые оформляли пенсию в последние годы, не получат перерасчет, поскольку их выплаты уже актуальны.

После индексации минимальная и максимальная сумма доплаты будут составлять 100 и 1 500 гривен соответственно.