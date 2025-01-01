Як призначається надбавка за стаж

Українцям продовжать нараховувати надбавки за стаж також у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Понаднормовим вважається стаж, що перевищує 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. За кожен повний рік страхового стажу пенсія за віком збільшується на 1% від її обчисленого розміру.пер

Перерахунок пенсій: чи буде індексація

Індексація пенсій в Україні у 2025 році відбудеться в березні. За прогнозами, підвищення може становити від 10 до 17%. Втім. таке підвищення стосуватиметься лише основної суми пенсії, без урахування додаткових надбавок.

Зверніть увагу! Пенсіонери, які оформляли пенсію в останні роки, не отримають перерахунок, оскільки їхні виплати вже є актуальними.

Після індексації мінімальна та максимальна сума доплати складатимуть 100 і 1 500 гривень відповідно.