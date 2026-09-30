Что произошло и сколько потеряла Европа?

С начала вооруженного конфликта между США и Ираном Европейский Союз понес беспрецедентные финансовые потери на энергетическом рынке. Страны блока потратили на закупку ископаемого топлива на 100 миллиардов евро больше, чем обычно, при этом объемы импорта остались неизменными, о чем пишет Financial Times.

Как заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен, эти колоссальные средства фактически сгорели из-за скачков цен.

В этом году мы переплатили 100 миллиардов евро за энергию, не получив при этом ни одной дополнительной молекулы газа или нефти,

– подчеркнул чиновник.

Как это повлияет на рынок и что будут делать правительства?

Чтобы не допустить дальнейшего опустошения бюджетов и защитить потребителей от заоблачных счетов зимой, страны-члены ЕС готовят экстренные меры. Йоргенсен призвал правительства немедленно сокращать спрос на энергоносители и применять "целенаправленные и временные" механизмы для сдерживания тарифов.

Обратите внимание! Кроме того, ключевой задачей остается наполнение газовых хранилищ – их заполненность должна составлять не менее 80 процентов. Чтобы окончательно избавиться от зависимости от импортируемых и дорогостоящих ресурсов, Европа вынуждена ускорить переход на электрификацию и энергию собственного производства.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Напомним, что мировой энергетический рынок переживает неспокойные времена уже не первый месяц из-за ряда геополитических факторов. В частности, как мы сообщали ранее, война между США и Ираном и успешные удары украинских дронов по российским НПЗ существенно подорвали глобальный экспортный потенциал противника, вынудив Россию ограничивать вывоз топлива.

Дополнительный удар по ценам в Европе нанесло решение компании QatarEnergy продлить режим форс-мажора в отношении поставок сжиженного газа из-за перебоев в Ормузском проливе. В то же время, несмотря на угрозы Дональда Трампа остановить экспорт американского дизельного топлива, европейские высокопоставленные чиновники пока не видят реальных шагов к такому эмбарго, что дает надежду на то, что удастся избежать худшего сценария для кошельков обычных водителей.