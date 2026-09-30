Що сталося та скільки втратила Європа?

З початку збройного конфлікту між США та Іраном Європейський Союз зазнав безпрецедентних фінансових втрат на енергетичному ринку. Країни блоку витратили на закупівлю викопного палива на 100 мільярдів євро більше, ніж зазвичай, при цьому обсяги імпорту залишилися незмінними, про що пише Financial Times.

Як заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, ці колосальні кошти фактично згоріли через цінові стрибки.

Цього року ми переплатили 100 мільярдів євро за енергію, не отримавши при цьому жодної додаткової молекули газу чи нафти,

– наголосив посадовець.

Як це вплине на ринок та що робитимуть уряди?

Аби не допустити подальшого спустошення бюджетів та захистити споживачів від космічних платіжок взимку, країни-члени ЄС готують екстрені заходи. Йоргенсен закликав уряди негайно скорочувати попит на енергоносії та застосовувати "цілеспрямовані та тимчасові" механізми для стримування тарифів.

Зверніть увагу! Крім того, ключовим завданням залишається наповнення газових сховищ – їхня заповненість має становити не менше 80 відсотків. Щоб остаточно позбутися залежності від імпортованих та дорогих ресурсів, Європа змушена форсувати перехід на електрифікацію та енергію власного виробництва.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що світовий енергоринок лихоманить вже не перший місяць через низку геополітичних факторів. Зокрема, як ми повідомляли раніше, війна в Ірані та успішні удари українських дронів по російських НПЗ суттєво підірвали глобальний експортний потенціал ворога, змусивши Росію обмежувати вивіз пального.

Додаткового удару по цінах у Європі завдало рішення компанії QatarEnergy продовжити режим форс-мажору щодо постачання скрапленого газу через перебої в Ормузькій протоці. Водночас попри погрози Дональда Трампа зупинити експорт американського дизеля, європейські високопосадовці поки не бачать реальних кроків до такого ембарго, що дає надію на уникнення найгіршого сценарію для гаманців звичайних водіїв.