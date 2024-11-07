Официальный курс 7 ноября

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,45 гривны. То есть цена валюты выросла на 2 копейки против 6 ноября.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Официальный курс евро вместо этого составляет 44,33 гривны. То есть, цена упала на рекордные 82 копейки.

По состоянию на 8 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,35 гривны,

евро – 44,56 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 7 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,70 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,60 гривны, продажа – по 41,65 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 40,88 гривны, продажа – 41,66 гривны.

В какой валюте лучше держать средства

Как рекомендует 24 Каналу экономист Даниил Монин, хранить сбережения в европейской валюте все-таки не стоит.

Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Если евро нужны для оплаты или поездки в Европу – то покупать. А для сбережений выбирать евро я не рекомендую.

Дело в том, что по мнению Монина, американская экономики против европейской перспективнее. А потому лучше экономить в долларах.