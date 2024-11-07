Офіційний курс 7 листопада

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,45 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 2 копійки проти 6 листопада.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 44,33 гривні. Тобто, ціна впала на рекордні 82 копійки.

Станом на 8 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,35 гривні,

євро – 44,56 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 7 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,70 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,60 гривні, продаж – по 41,65 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 40,88 гривні, продаж – 41,66 гривні.

У якій валюті краще тримати кошти

Як рекомендує 24 Каналу економіст Данило Монін, зберігати заощадження у європейській валюті все-таки не варто.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Якщо євро потрібні для оплати або поїздки до Європи – то купувати. А для заощаджень обирати євро я не рекомендую.

Річ у тім, що на думку Моніна, американська економіки проти європейської перспективніша. А тому краще заощаджувати у доларах.