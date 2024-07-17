Тем временем евро и доллар в Украине бьют рекорды. Впервые в истории Украины стоимость евро достигнет более 45 гривен.

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Что известно о предоставлении очередного транша от ЕС

Народ Украины ведет жестокую войну. И в то же время он нуждается в функционирующих школах и больницах, доступе к воде и электроэнергии, поездах, дорогах и мостах, чтобы страна могла функционировать. Вот почему наш Европейский фонд для Украины продолжает оказывать жизненно важную поддержку для решения всех этих проблем. Несмотря на все трудности, Украина внедряет ключевые реформы для своего восстановления и продвижения на пути к ЕС,

– сказала президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейская комиссия дала положительную оценку первому очередному платежу в размере около 4,2 миллиарда евро в рамках программы ЕС, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирования ее государственного управления. После принятия Советом ЕС это решение доведет общий объем финансирования, предоставленного Украине со стороны ЕС с момента запуска программы в марте этого года, до 12 миллиардов евро.

Урсула фон дер Ляйен надеется, что Совет ЕС быстро даст свое согласие, и заверила, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Регулярные ежеквартальные выплаты в рамках программы для Украины зависят от выполнения нашим государством заранее согласованных требований и обеспечивают предсказуемость финансовой помощи. Этот первый регулярный платеж в рамках Фонда станет следующим после предыдущих траншей и предыдущего финансирования и является свидетельством быстрой имплементации "Украинского плана".

После оценки платежного запроса, поданного Украиной 9 июля, Комиссия пришла к выводу, что Украина удовлетворительно выполнила девять индикаторов реформ, связанных с первым очередным платежом в поддержку "Украинского плана" – стратегии реформ и инвестиций Украины на следующие четыре года.

Денис Шмыгаль считает, что эта помощь укрепит макрофинансовую стабильность Украины на фоне длительной борьбы за свободу. Он поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и подчеркнул: после получения этих средств общая сумма финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility достигнет 12 миллиардов евро.