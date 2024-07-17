Тим часом євро та долар в Україні б'ють рекорди. Вперше в історії України вартість євро сягне понад 45 гривень.

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Що відомо про надання чергового траншу від ЄС і коли Україна отримає гроші

Народ України веде жорстоку війну. І в той же час він потребує функціонуючих шкіл та лікарень, доступу до води та електроенергії, поїздів, доріг та мостів, щоб країна могла функціонувати. Ось чому наш Європейський фонд для України продовжує надавати життєво важливу підтримку для вирішення всіх цих проблем. Незважаючи на всі труднощі, Україна впроваджує ключові реформи для свого відновлення та просування на шляху до ЄС,

– сказала президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейська комісія надала позитивну оцінку першому черговому платежу в розмірі близько 4,2 мільярда євро в рамках програми ЄС, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління. Після ухвалення Радою ЄС це рішення доведе загальний обсяг фінансування, наданого Україні з боку ЄС з моменту запуску програми в березні цього року, до 12 мільярдів євро.

Урсула фон дер Ляєн сподівається, що Рада ЄС швидко дасть свою згоду, і запевнила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Регулярні щоквартальні виплати в рамках програми для України залежать від виконання нашою державою заздалегідь узгоджених вимог і забезпечують передбачуваність фінансової допомоги. Цей перший регулярний платіж у рамках Фонду стане наступним після попередніх траншів та попереднього фінансування і є свідченням швидкої імплементації "Українського плану".

Після оцінки платіжного запиту, поданого Україною 9 липня, Комісія дійшла висновку, що Україна задовільно виконала дев'ять індикаторів реформ, пов'язаних з першим черговим платежем на підтримку "Українського плану" – стратегії реформ та інвестицій України на наступні чотири роки.

Денис Шмигаль вважає, що ця допомога зміцнить макрофінансову стабільність України на тлі тривалої боротьби за свободу. Він подякував Урсулі фон дер Ляєн і підкреслив: після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 мільярдів євро.