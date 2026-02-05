Почему останавливают государственные проекты?

Об этом сообщили источники, близкие к Кабмину, передает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.

По их словам, инициатива исходит от российского Минфина и связана с обвальным падением доходов от продажи нефти и газа.

Позиция и Минфина, и всех остальных – чтобы из ФНД больше денег не выделять. Даже по тем проектам, которые публично обсуждались и где фигурировали средства ФНБ,

– говорят источники.

Речь идет о стратегических проектах, которые расхваливал Кремль:

в области авиации;

в сфере микроэлектроники;

в компании "РЖД" ("Российские железные дороги").

Единственным исключением может стать проект "Газпрома" по переработке газа на предприятии в Усть-Луге.

Почему денег на проекты не хватает?

В этом году российское правительство планировало направить 700 миллиардов рублей из Фонда на инвестиции. Однако вместо этого было вынуждено использовать его, чтобы латать "дыры" в бюджете из-за недополучения средств от продажи нефти и газа.

В январе на "дыры" в бюджете Минфин потратил 192,1 миллиарда рублей;

В феврале планируют привлечь еще 226,8 миллиардов рублей.

Важно! По оценкам аналитиков, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета правительству придется исчерпать три четверти всех оставшихся ликвидных активов фонда,.

Как сокращается бюджет России?

Между тем российские чиновники беспокоятся что бюджетные расходы в этом году снова превысят запланированные, пишет Bloomberg. Такой сценарий вполне возможен, если придется выделять дополнительные средства на войну против Украины.

Экономическое давление растет параллельно с контактами между представителями России и США относительно возможного завершения полномасштабного вторжения, начатого в 2022 году,

– пишет издание.

Сейчас правительство пытается найти 1,2 триллиона рублей (примерно 16 миллиардов долларов), чтобы сбалансировать бюджет. Однако новые источники дохода привлечь не так просто, учитывая западные санкции и проблемы в экономике.

Важно! Фонд национального благосостояния России в начале войны составлял около 130 миллиардов долларов. Сейчас же он практически опустел.

Какой дефицит в бюджете России?