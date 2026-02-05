Чому зупиняють державні проєкти?

Про це повідомили джерела, близькі до Кабміну, передає 24 Канал з посиланням на російське видання The Moscow Times.

За їхніми словами, ініціатива походить від російського Мінфіну та пов'язана з обвальним падінням доходів від продажу нафти й газу.

Позиція і Мінфіну, і всіх інших – щоб із ФНД більше грошей не виділяти. Навіть щодо тих проєктів, які публічно обговорювалися і де фігурували кошти ФНБ,

– говорять джерела.

Мова йде про стратегічні проєкти, які розхвалював Кремль:

у галузі авіації;

у сфері мікроелектроніки;

у компанії "РЖД" ("Російські залізниці").

Єдиним винятком може стати проєкт "Газпрому" щодо переробки газу на підприємстві в Усть-Лузі.

Чому грошей на проєкти не вистачає?

Цього року російський уряд планував спрямувати 700 мільярда рублів із Фонду на інвестиції. Однак замість цього був змушений використати його, щоб латати "дірки" у бюджеті через недоотримання коштів від продажу нафти та газу.

У січні на "дірки" у бюджеті Мінфін витратив 192,1 мільярда рублів;

У лютому планують залучити ще 226,8 мільярда рублів.

Важливо! За оцінками аналітиків, щоб покрити дефіцит державного бюджету уряду доведеться вичерпати три чверті всіх ліквідних активів фонду, що ще залишилися.

Як скорочується бюджет Росії?

Тим часом російські посадовці непокояться що бюджетні витрати цього року знову перевищать заплановані, пише Bloomberg. Такий сценарій цілком можливий, якщо доведеться виділяти додаткові кошти на війну проти України.

Економічний тиск зростає паралельно з контактами між представниками Росії та США щодо можливого завершення повномасштабного вторгнення, розпочатого у 2022 році,

– пише видання.

Зараз уряд намагається віднайти 1,2 трильйона рублів (приблизно 16 мільярдів доларів), щоб збалансувати бюджет. Однак нові джерела доходу залучити не так просто, враховуючи західні санкції й проблеми в економіці.

Важливо! Фонд національного добробуту Росії на початку війни складав близько 130 мільярдів доларів. Нині ж він практично спорожнів.

Який дефіцит у бюджеті Росії?