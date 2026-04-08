Какой будет финансовая ситуация во II квартале 2026 года?

О том, что изменится для валютного рынка, банковской сферы и кредитования на период апреля-июня, 24 Каналу рассказал Сергей Мамедов, председатель правления ГЛОБУС БАНКА и вице-президент Ассоциации украинских банков.

Смотрите также Правительство подготовит ответ на рост цен: Зеленский дал важное поручение

Банкир отмечает, что второй квартал 2026 года может быть для украинцев непростым. Причиной является не только неопределенность связана с российско-украинской войной, но и последствия от ситуации на Ближнем Востоке.

Речь идет в частности о повышении цен на энергоносители, а для Украины – о стоимости топлива. Последнее автоматически увеличивает цены на товары. Ведь расходы на перевозку, производство и другие услуги по обеспечению людей растут.

В то же время благодаря своевременным действиям Нацбанка в монетарке, рост цен удается притормозить. Однако из-за резкого повышения стоимости топлива в начале марта усиливаются инфляционные риски.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА В зависимости от внутриэкономических и геополитических факторов, с апреля по июнь включительно ожидается пик инфляционного напряжения. Если в прошлом году главные причины ускорения инфляции крылись в подорожании сырых продуктов, увеличении спроса на продукты, а также во влиянии стоимости горюче-смазочных материалов на потребительские цены, то в этом году главное внимание будет приковано именно к стоимости топлива, ведь его существенное подорожание почти моментально сказалось на уровне цен.

Эксперт анализирует, что в течение марта цены на А-95 выросли на 14%. Относительно дизельного топлива – стоимость увеличилась более чем на 36%. Согласно этой статистике уже в апреле Нацбанк может увеличить учетную ставку до 16%. Благодаря этому удастся уменьшить ценовое давление и избежать дальнейшей девальвации гривны.

По расчетам Мамедова во втором квартале суммарный уровень инфляции не превысит 1,8 – 2%. В таких условиях годовой показатель останется на уровне 8 – 8,5%.

Обратите внимание! Во втором квартале 2025 года потребительские цены совокупно выросли на 2,8%: в апреле – на 0,7%, в мае – на 1,3%, а в июне – а 0,8%.

В то же время мировая ситуация, которая может частично успокоиться, все же оставит последствия для украинской экономики. По словам Мамедова, из-за геополитической неопределенности в ближайшие месяцы цены на топливо будут держаться на самых высоких отметках, как и сейчас.

В определенной степени это можно считать "намеком" на то, что экономическая ситуация в Украине обязательно будет учитывать не только внутренние непростые условия, но и внешние обстоятельства. Высокие цены "тянут" за собой стоимость продовольственных товаров, логистики и т.д. – это аксиома,

– объяснил Мамедов.

На неопределенность украинского бюджета влияет и блокирование кредита в 90 миллиардов евро. Эти деньги должны были бы покрыть часть потребностей на 2026 год. Сумма составляет 52 миллиарда. В то же время даже несмотря на решение ЕС, Венгрия фактически продолжает блокировать предоставление средств.

По словам банкира, для Украины эти деньги являются критически важными, потому что от них зависит:

макрофинансовая устойчивость государства;

курсовое равновесие;

способность правительства вовремя выполнять приоритетные бюджетные обязательства.

Что будет с кредитами и депозитами?

По мнению Сергея Мамедова, банки и в дальнейшем будут ориентироваться на уровень учетной ставки от НБУ.

Заметьте! Учетная ставка – это ключевой инструмент Нацбанка в монетарной политике, фактически формирует стоимость денег на рынке.

Если же ставку повысят до 16% (от нынешних 15%), то влияние почувствуют и владельцы депозитов. Средние ставки доходности могут вырасти до 14,5 – 15%, а максимальные до более 17% годовых.

По предварительным оценкам, гривневые вклады не только будут способны проиндексировать сбережения граждан, но и дадут возможность получить пассивную прибыль на уровне 3 – 4%,

– объяснил Мамедов.

Он акцентировал, что украинцам лучше обратить внимание на вложения в национальной валюте. Особенно, если речь идет о периоде депозита на 6 – 9 месяцев или 1 год.

В то же время банкир добавил, что за февраль 2026 года гривневые депозиты украинцев выросли на 1,2% или на 4,1 миляьрда. Также 70% от всех вложений – в гривне, то есть люди доверяют национальной валюте.

Что касается кредитования – коммерческие банки скорее всего сохранят текущие ставки и будут развивать партнерские программы с производителями и поставщиками основных средств ведения бизнеса.

Важно! Во всей структуре кредитования такие программы уже составляют 60 – 65%.

В частности вызовом в сери является ускорение инфляции. И именно поэтому, чтобы не увеличивать ставки для бизнеса до 20 – 22%, банкам лучше искать взаимовыгодное партнерство и оставить ставки годовых на уровне 17 – 18%.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Государственные кредитные программы, с одной стороны, стимулируют развитие кредитования, ведь государство берет на себя львиную долю кредитной нагрузки, а с другой – это возможность решения насущных потребностей граждан независимо от ситуативных экономических обстоятельств. Именно поэтому во втором квартале кредитование будет "держаться" как на партнерских программах банков и производителей основных средств ведения бизнеса, так и на государственных кредитных программах.

Он также акцентировал, что влиятельными здесь есть программа "еОселя"; программа энергоэффективности для домохозяйств и бизнеса, ОСМД, по которым можно получить кредиты под 0% на первый год займа.

Какой будет ситуация на валютном рынке во II квартале 2026 года?

Сергей Мамедов прогнозирует, что изменения курса в период с апреля по июнь не будут для украинцев стрессовыми или шоковыми. Скорее ситуация на валютном рынке будет оставаться прогнозируемой. В частности из-за политики "управляемой гибкости" от НБУ.

По мнению банкира, во втором квартале могут активно применять валютные интервенции на уровне 3 – 3,5 миллиарда долларов в месяц. В частности сейчас из-за экономического и геополитического давления растет спрос на валюту.

Однако слишком радикальных повышений или наоборот снижений курса ждать не нужно. В частности из-за нестабильности цен на энергоносители может ослабнуть гривна от 3,2% до 4%.

Курс валют в течение II квартала, по оценке банкира, будет таким:

доллар – от 44 до 45,5 гривен;

евро – от 51 до 52,5 гривен.

В Украине действует режим "управляемой гибкости", который в условиях войны является оптимальным, ведь он гасит любые проявления ажиотажа и направлен на достижение равновесия между спросом и предложением. Однако чего скрывать – курсом валют не прикрыть общие экономические тренды. Поэтому курсовая ситуация будет развиваться не оторвано от экономики. То есть Нацбанк не будет держать курс на конъюнктурной "привязи", не будет скрывать влияние ценового давления,

– добавил эксперт.

В частности Мамедов советует украинцам не скупать панически валюту. На это нет причин, ведь дефицита наличности не предусмотрено, а учитывая доходность гривневые депозиты могут стать лучшей альтернативой валютным.

Что еще нужно знать о финансовом положении Украины?